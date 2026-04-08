Mafalda llega a Netflix: director ganador del Óscar adaptará la historieta de Quino

La historia de Mafalda y sus amigos se sumará muy pronto al catálogo de Netflix. La plataforma anunció la producción de una serie animada basada en la historieta del argentino Quino, con Juan José Campanella como director, guionista y showrunner del proyecto.
Campanella, ganador del Óscar en 2010 por El secreto de sus ojos, trabajará junto al co-guionista y productor general Gastón Gorali y el director de producción Sergio Fernández. El equipo de escritores incluye además a Esteban Seimandi, Cecilia Monti y Marcela Guerty. La producción es una original de Netflix con Mundoloco CGI.