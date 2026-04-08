Adiós a la “Maldición de Ramsey”: el futbolista cuyos goles “anunciaban” la muerte de celebridades se retira

A sus 35 años, el excapitán de Gales y quien se dio a conocer con el Arsenal de Inglaterra, Aaron Ramsey, anunció su retiro del fútbol, dejando un legado de títulos con sus clubes, participaciones históricas con su selección y una coincidencia que lo marcó como una maldición para los famosos.

El centrocampista, que pasó más de una década en Londres con el Arsenal antes de jugar en la Juventus, el Niza y el Cardiff, se encuentra sin equipo desde que dejó el Pumas mexicano a finales del año pasado.

Una combinación de lesiones y un tiempo de juego limitado hicieron que Ramsey disputara el último de sus 86 partidos con la selección de Gales en 2024, y fue descartado para la dolorosa derrota de su país en la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina en un partido de clasificación para la Copa del Mundo el mes pasado.

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La derrota en ese partido acabó con cualquier esperanza que Ramsey pudiera tener de retirarse en el escenario más importante del fútbol.

“No ha sido una decisión fácil de tomar”, dijo en Instagram. “Tras mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol”, agregó.

“En primer lugar, quiero empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores con los que he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras”.

“A la Red Wall (aficionados de Gales). ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y en los malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No tengo palabras para agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch (gracias).

“En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a cumplir mi sueño y jugar al más alto nivel.”