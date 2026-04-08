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Adiós a la “Maldición de Ramsey”: el futbolista cuyos goles “anunciaban” la muerte de celebridades se retira

Aaron Ramsey se despidió del fútbol tras su paso por la liga mexicana. Dentro de las “víctimas” de su maldición figuran personalidades como Davie Bowie y Osama bin Laden.

  • El último club de Aaron Ramsey fue Pumas de México. Foto: Getty Images
    El último club de Aaron Ramsey fue Pumas de México. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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A sus 35 años, el excapitán de Gales y quien se dio a conocer con el Arsenal de Inglaterra, Aaron Ramsey, anunció su retiro del fútbol, dejando un legado de títulos con sus clubes, participaciones históricas con su selección y una coincidencia que lo marcó como una maldición para los famosos.

El centrocampista, que pasó más de una década en Londres con el Arsenal antes de jugar en la Juventus, el Niza y el Cardiff, se encuentra sin equipo desde que dejó el Pumas mexicano a finales del año pasado.

Una combinación de lesiones y un tiempo de juego limitado hicieron que Ramsey disputara el último de sus 86 partidos con la selección de Gales en 2024, y fue descartado para la dolorosa derrota de su país en la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina en un partido de clasificación para la Copa del Mundo el mes pasado.

Lea también: Italia, sin Mundial por tercera vez: perdió en la tanda de penaltis con Bosnia y se quedó fuera de Norteamérica-2026; tiene antirécord

La derrota en ese partido acabó con cualquier esperanza que Ramsey pudiera tener de retirarse en el escenario más importante del fútbol.

“No ha sido una decisión fácil de tomar”, dijo en Instagram. “Tras mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol”, agregó.

“En primer lugar, quiero empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores con los que he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras”.

“A la Red Wall (aficionados de Gales). ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y en los malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No tengo palabras para agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch (gracias).

“En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a cumplir mi sueño y jugar al más alto nivel.”

Ramsey fue una figura clave en la trayectoria de Gales hasta las semifinales de la Eurocopa 2016, lo que le valió un puesto en el equipo ideal del torneo de la Uefa, y también formó parte de la siguiente edición en 2021, así como del Mundial de 2022.

El seleccionador de Gales, Craig Bellamy, en declaraciones previas a la que resultó ser la última aparición internacional de Ramsey, contra Montenegro, dijo: “Estamos hablando de uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado para Gales.

“Estamos hablando de un jugador que ha representado al Arsenal y ha ganado copas, ha estado en la Juventus y el Niza. Lo que aporta al equipo, especialmente a los jugadores jóvenes, es que aspiran a ser como él.”

Bellamy, sin embargo, dejó a Ramsey fuera de la convocatoria para el reciente partido del Mundial, diciendo: “No ha jugado fútbol competitivo en siete meses. No está en ningún club. Estoy seguro de que es una situación que se resolverá sola”.

Ramsey ganó tres FA Cups, un título de la Serie A y dos Copas de Italia, una Copa de Escocia con el Rangers y dos subcampeonatos en la Europa League.

Su último equipo fue Pumas de México. Allí el jugador tuvo que enfrentar momentos dolorosos como el robo de su perrita Halo, hecho por el cual Ramsey llegó a ofrecer hasta una recompensa de 10.000 dólares y dejó de asistir a los entrenamientos para dedicarse a su búsqueda.

La “maldición” que hizo viral a Ramsey

Desde el año 2011, en el mundo del fútbol y la farándula se habla de la “maldición de Ramsey”, la cual se desencadenó luego de que el futbolista galés marcara un gol frente al Manchester United.

Tan solo un día después de que Ramsey marcara ese tanto, se produjo el fallecimiento de Osama bin Laden. Esta fue la coincidencia que sirvió como punto de partida para dar pie a una supuesta teoría de que sus goles “anunciaban” la muerte de alguna celebridad o persona destacada.

En contexto: Cayó Osama bin Laden, el símbolo del terrorismo

A partir de ese momento, el mito se vio reforzado por una serie de insólitas casualidades posteriores, donde sus anotaciones fueron seguidas de cerca por los decesos de figuras como Steve Jobs, Whitney Houston, Muammar Gaddafi, Paul Walker y David Bowie.

En la lista de figuras del entretenimiento “víctimas de la maldición” está Robin Williams, Alan Rickman, Roger Moore, Chavela Vargas y Eduardo Galeano.

También hay líderes políticos como el expresidente de Argentina, Jorge Rafael Videla; el exlíder militar de Panamá, Manuel Noriega y la primera dama de Estados Unidos en la década de los 80, Nancy Reagan.

Giorgio Armani, Ken Norton y el periodista español Andrés Montes completan la lista de figuras que murieron luego de que el mediocampista marcara un gol.

Aunque nunca hubo un fundamento real más allá de la coincidencia temporal, la repetición de estos eventos hizo que el relato se convirtiera en un fenómeno mundial que acompañó a Ramsey hasta el final de su carrera.

*Con información de AFP

Siga leyendo: ¿Qué otras opciones hay tras el retiro del fútbol?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la maldición de Aaron Ramsey?
Es un mito viral que surgió en 2011 cuando varios goles de Ramsey coincidieron con la muerte de celebridades, sin evidencia causal real.
¿Es real la maldición de Ramsey?
Ninguno con impacto global comparable; el caso de Ramsey es único por su viralidad y repetición mediática.
¿Qué es la maldición de Aaron Ramsey?
Es un mito viral que surgió en 2011 cuando varios goles de Ramsey coincidieron con la muerte de celebridades, sin evidencia causal real.
¿Es real la maldición de Ramsey?
Ninguno con impacto global comparable; el caso de Ramsey es único por su viralidad y repetición mediática.

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