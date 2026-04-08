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Amor hasta la luna: Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de Reid Wiseman

La tripulación de Artemis II bautizó dos cráteres en la Luna, destacando uno llamado Carroll, en homenaje a la esposa del comandante Reid Wiseman, quien falleció de cáncer a los 46 años.

  • Amor hasta la luna: Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de Reid Wiseman
  • Amor hasta la luna: Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de Reid Wiseman. Foto: redes sociales / NASA
    Amor hasta la luna: Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de Reid Wiseman. Foto: redes sociales / NASA
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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El camino de esta familia comenzó en 2003, cuando Reid, entonces piloto de combate, y Carroll Taylor, una dedicada enfermera de cuidados intensivos neonatales, contrajeron matrimonio. Juntos construyeron un hogar junto a sus hijas, Katie y Ellie, mientras Wiseman ascendía en su carrera como astronauta, una trayectoria que años después lo llevaría a comandar una de las misiones más ambiciosas de la exploración espacial reciente.

Sin embargo, la estabilidad se vio truncada en 2015 con un diagnóstico de cáncer que Carroll enfrentó con valentía hasta mayo de 2020, cuando falleció a los 46 años, apenas un mes después de que Reid perdiera también a su madre.

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Ese pasado personal viajó con él hasta el espacio. Tras romper el récord de la mayor distancia recorrida por seres humanos lejos de nuestro planeta, la tripulación realizó un anuncio desde la nave Orión para nombrar dos formaciones en la superficie lunar. La primera fue “Integrity”, en referencia a la nave y a los principios que, según la tripulación, definen la misión, en un momento que marcaba también un hito técnico dentro del sobrevuelo.

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No obstante, el momento más íntimo estaba por venir. Con la voz de la tripulación conectando la inmensidad del espacio con el Control de Misión en Houston, se presentó la segunda propuesta “El segundo es especialmente significativo para esta tripulación, hace varios años empezamos este viaje en nuestra unida familia astronauta y perdimos a un querido. Y hay un accidente geográfico en un lugar realmente bonito en la luna, y está entre la cara visible y la cara oculta...En ciertos momentos del tránsito lunar, podrán verla desde la Tierra” añadió, mientras Wiseman y los demás compañeros de vuelo se secaban las lágrimas.

Amor hasta la luna: Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de Reid Wiseman. Foto: redes sociales / NASA
Amor hasta la luna: Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de Reid Wiseman. Foto: redes sociales / NASA

“Su nombre era Caroll, la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie... Y nos gustaría llamar a Carol, se deletrea C-A-R-R-O-L-L”, expresaron en la transmisión, haciendo referencia a Carroll Taylor Wiseman

Mientras este anuncio se escuchaba en la Tierra, Katie y Ellie Wiseman presenciaban desde la galería de control cómo el nombre de su madre se convertía en un faro eterno, en medio de una misión seguida en tiempo real por el mundo. El hoy bautizado cráter ’Carroll’ no es solo un punto brillante cerca de Glushko; es el testimonio de un amor que, literalmente, llegó hasta la Luna.

Para quienes intenten ubicar este homenaje desde la Tierra, la NASA detalló la referencia espacial y el contexto científico de la observación. Durante el sobrevuelo lunar del 6 de abril de 2026, la agencia explicó que los cráteres propuestos como “Integrity” y “Carroll” fueron identificados en una imagen capturada a las 3:41 p.m. EDT, en la que se observan los anillos de la cuenca Oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite.

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En ese marco, la tripulación precisó la ubicación del punto bautizado en honor a Carroll “Y si quieres encontrar esta, mira a Glushko, y está justo al norte de eso, en la misma latitud que Ohm, y es un lugar brillante en la luna”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es Artemis II?
Es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA que orbita la Luna sin alunizar, como paso previo al regreso humano al satélite.
¿Quién es Reid Wiseman?
Es un astronauta de la NASA y comandante, con experiencia previa en la Estación Espacial Internacional.

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