Amor hasta la luna: Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de Reid Wiseman

El camino de esta familia comenzó en 2003, cuando Reid, entonces piloto de combate, y Carroll Taylor, una dedicada enfermera de cuidados intensivos neonatales, contrajeron matrimonio. Juntos construyeron un hogar junto a sus hijas, Katie y Ellie, mientras Wiseman ascendía en su carrera como astronauta, una trayectoria que años después lo llevaría a comandar una de las misiones más ambiciosas de la exploración espacial reciente.
Sin embargo, la estabilidad se vio truncada en 2015 con un diagnóstico de cáncer que Carroll enfrentó con valentía hasta mayo de 2020, cuando falleció a los 46 años, apenas un mes después de que Reid perdiera también a su madre.
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