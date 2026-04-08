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Macabro hallazgo en el Centro de Medellín: hallaron el cuerpo de una joven de 20 años en un hotel

El principal sospechoso es un hombre de 34 años que ya fue capturado por las autoridades.

  • El homicidio ocurrió en un hotel ubicado en el barrio Villanueva de Medellín. Imagen de referencia. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
    El homicidio ocurrió en un hotel ubicado en el barrio Villanueva de Medellín. Imagen de referencia. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las condiciones en las que una mujer de 20 años fue asesinada en una habitación de un hotel del Centro de Medellín.

De acuerdo con los primeros informes, el crimen ocurrió hacia el mediodía del pasado martes 7 de abril, cuando los empleados del establecimiento ubicado en el barrio Villanueva se toparon con los restos mortales de la víctima.

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La mujer, posteriormente identificada como Daniela Mendivelso Zuluaga, fue encontrada tendida sobre una cama y con múltiples lesiones causadas por un arma de fuego.

Tras hacer presencia en la escena del crimen, las autoridades comenzaron a interrogar a varios testigos y a revisar el material de las cámaras de seguridad.

Luego de esos análisis, un hombre de 34 años fue señalado como el principal sospechoso del crimen.

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Haciendo una revisión de más cámaras de seguridad y emitiendo una alerta a la Policía Metropolitana, las autoridades lograron dar con el sospechoso en Caldas, en donde al parecer trataba de ocultar su identidad.

“Con un costal cogió un taxi y tomó rumbo hacia la terminal de transporte del norte. Ese rastreo fue clave, porque permitió trazar toda una ruta de escape y activar de esta manera un trabajo articulado con la policía, que permitió ubicarlo luego fuera de la ciudad, luego de haber pasado incluso hasta por la terminal de transporte del sur, para desde allí, precisamente, salir de Medellín”, dijo el secretario de Seguridad, Manuel Villa, en declaraciones entregadas a la emisora Caracol Radio.

Según informó la Secretaría de Seguridad, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía y podría ser llevado ante la justicia para responder por el crimen.

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De acuerdo con los datos consolidados de esa dependencia, en lo corrido de este año se han presentado 78 homicidios en Medellín, lo que representa un 15% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se habían presentado 92.

De esas 78 víctimas, 71 son hombres y 7 son mujeres, de las cuales 6 se presume habrían sido víctimas de feminicidio.

Entre tanto, la mayor parte de esos asesinatos ocurridos este año se presume corresponden a problemas de convivencia (18) y el accionar de estructuras criminales (22).

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