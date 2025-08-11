SEC podría investigar a Ecopetrol por posible conflicto de interés en compra de apartamento de Ricardo Roa

La petrolera estatal Ecopetrol se enfrenta a un nuevo capítulo de escrutinio internacional. Un memorando confidencial de la firma de abogados Covington & Burling, enviado en octubre de 2024 a los nueve miembros de la junta directiva, advierte que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) podría investigar un posible conflicto de interés que involucra a su presidente, Ricardo Roa Barragán. Así lo reveló Caracol Radio. Lea más: Ecopetrol sube 34% el precio del gas para 2026 y deja contratos sin renovar: viene déficit del 20% El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa compró el apartamento 901, ubicado en Bogotá, a una empresa presuntamente vinculada al empresario del sector hidrocarburos Serafino Iacono. Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol.

Ecopetrol y Roa: la conexión con Iacono y el bloque Sinú 9

El nexo entre Roa e Iacono volvió a aparecer en marzo de 2024, cuando una empresa ligada a este último recibió derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, considerado un activo estratégico para el sector energético colombiano. Según Covington, como lo expuso el medio radial, este vínculo podría motivar el interés de la SEC bajo las disposiciones contables de la legislación estadounidense, que exigen registros financieros precisos y controles internos sólidos para prevenir falsificaciones o representaciones engañosas de activos.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Mónica de Greiff se queda en la junta de Ecopetrol y Ricardo Roa sigue como presidente

Lo que dice el memorando confidencial

El documento, titulado "Evaluación sobre el posible interés de la SEC en las acusaciones de conflicto de interés", no deja dudas sobre la preocupación. "Hasta la fecha (octubre de 2024) la Junta no ha llevado a cabo una evaluación independiente para determinar si Iacono buscó o recibió algún beneficio indebido o ventaja comercial de Ecopetrol en relación con la venta del apartamento a Ricardo Roa". Covington concluye que la SEC podría investigar tres cosas: si la compra representó un conflicto de interés, si Ecopetrol tuvo políticas y controles efectivos para detectarlo, y si los registros de la compañía sobre el caso son exactos. La recomendación de la firma es clara: la junta debe cumplir su compromiso de realizar una investigación independiente sobre las acusaciones vinculadas tanto a la compra del inmueble como a las relaciones comerciales entre Ecopetrol e Iacono.

Serafino Iacono es un empresario venezolano del sector de hidrocarburos.

Además, la investigación periodística de Daniel Coronell agrega un punto sensible: el precio. Roa pagó 1.800 millones de pesos por el apartamento 901, mientras que un año antes, un inmueble de menos de la mitad de su tamaño en el mismo edificio se vendió por 1.200 millones de pesos. Covington considera poco probable que la SEC abra un caso por soborno bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), dado que la compra ocurrió antes de que Roa asumiera la Presidencia de Ecopetrol.

En su análisis, Covington cita precedentes de la SEC contra empresas estatales como Petrobras y Eletrobras, sancionadas por controles internos deficientes, manipulación de criterios de evaluación de ofertas y documentación incompleta o falsa. Aunque el escenario de soborno directo es descartado, la advertencia es que una eventual investigación por fallas en registros y controles internos podría exponer a Ecopetrol a sanciones y daños reputacionales.

El otrosí millonario y la investigación inconclusa