Esta es la oración para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026 en familia

Con la llegada del Año Nuevo, millones de familias alrededor del mundo se preparan no solo para celebrar con brindis y fuegos artificiales, sino también para vivir un momento de recogimiento espiritual que marque el cierre de un ciclo y el inicio de otro.
Según ACI Prensa, agencia de noticias del Grupo ACI y parte de la red de EWTN Global Catholic Network, la transición hacia un nuevo año representa para muchos creyentes una oportunidad de renovación interior, reflexión personal y proyección de nuevas metas desde la fe.
La oración para recibir el Año Nuevo no tiene una estructura rígida ni un horario obligatorio. Su sentido principal es acompañar el paso de un año a otro con gratitud, perdón y esperanza. Mientras algunas familias optan por rezarla justo después de la medianoche del 31 de diciembre, otras prefieren hacerlo durante las primeras horas del 1 de enero, en un ambiente de mayor serenidad.