Así despide el mundo al 2025: celebraciones de Año Nuevo bajo guerras, crisis climática y tensiones políticas

Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron el miércoles en los países del Pacífico, que dijeron adiós a un convulso 2025 marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El año que termina fue, además, uno de los más cálidos jamás registrados, con temperaturas sofocantes que avivaron incendios forestales en Europa y provocaron sequías en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático. Le puede interesar: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales.

Sídney, la ciudad para recibir el año nuevo

En Sídney, la autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo”, los preparativos de la Nochevieja han tenido, sin embargo, un sabor amargo.

Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en tres décadas. Se espera que cientos de miles de espectadores abarroten el puerto de Sídney para observar nueve toneladas de fuegos artificiales entre fuertes medidas de seguridad. Lea más: Los desafíos financieros y polémicas internas que sacudieron a Ecopetrol en 2025 A lo largo de la noche, residentes y turistas comenzaron a reunirse en el muelle y los veleros se dispersaron por el agua para asegurarse los mejores lugares de observación cerca de la icónica Ópera de la ciudad australiana.

“Los fuegos artificiales siempre han estado en mi lista de cosas que hacer antes de morir y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Susana Suisuikli, una turista inglesa.

A la espera de más celebraciones en el mundo

Las celebraciones se esperan con ansias también la deslumbrante Nueva York o a las frías calles de Escocia con el festival Hogmanay. Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2,5 millones de personas.

El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1.200 drones, además del tradicional espectáculo de pirotecnia.

Productos virales, regresos esperados, guerras y muertes que dejaron un gran vacío

2025 también fue testigo de la moda global de las muñecas Labubu, del espectacular robo de joyas en el Louvre de París o del esperadísimo regreso del grupo de K-pop BTS.

Entre las personalidades cuyas muertes impactaron figuran la zoóloga británica Jane Goodall, el papa argentino Francisco (sustituido por León XIV, estadounidense nacionalizado peruano) y el activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk, víctima de un asesinato que dejó al descubierto profundas divisiones políticas Conozca: Las grandes pérdidas para la cultura y el deporte mundial en 2025 El regreso en enero al poder del presidente estadounidense Trump también marcó la agenda internacional, empezando con una ofensiva arancelaria que sumió a los mercadosen el caos. “Nuestro país está más ‘caliente’ que nunca. ¿No es estupendo tener una FRONTERA FUERTE, sin inflación, un ejército poderoso y una gran economía? ¡Feliz Año Nuevo!”, dijo el martes en su plataforma Truth Social.

Tras dos años de guerra en Gaza, la presión estadounidense ayudó a lograr un frágil alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás, aunque los habitantes siguen tratando de sobrevivir en ese territorio en ruinas. “Esperamos que esta pesadilla termine en 2026”, dijo Hanaa Abu Amra, desplazada en Ciudad de Gaza. “Lo mínimo que podemos pedir es una vida normal: que se restablezca la electricidad, que las calles vuelvan a la normalidad”. Lea también: Trump se reunirá con Netanyahu para hablar del futuro de la tregua en Gaza: “La fase dos tiene que empezar” Bajo la mano de Trump, Washington también ha aumentado su presencia militar en el Caribe, con numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes y bloqueó los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, en una escalada sin precedentes con Caracas.

Además, las redadas migratorias del republicano han golpeado duramente a Latinoamérica, donde millones de personas dependen de las remesas para capotear la pobreza. “Este no es el final, este es el principio”, dijo a la AFP Pedro Gómez, indígena maya de 29 años al llegar el martes al aeropuerto de la capital guatemalteca en uno de los últimos vuelos del año con deportados desde Estados Unidos. Puede leer: EE. UU. paralizó procesos de residencia y ciudadanía a migrantes de casi 20 países: estos son

¿Qué se espera en América Latina?

El resto de América Latina también se prepara para festejar el Año Nuevo. Ciudad de México organiza la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de miles de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la situación económica. “La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas”, dijo Enrique Flores, de 61 años.

En Argentina inquieta la economía pero sin olvidar el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá. “Tengo mucha fe y mucha esperanza de que Argentina vuelva a repetir esa hazaña tan grande”, dijo Celeste Meza, de 40 años, empleada de limpieza.

Además del deporte, los próximos 12 meses estarán marcados por los viajes espaciales: más de 50 años después de la última misión lunar Apolo, 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a poner la vista en la Luna.

