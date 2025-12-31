Denuncian extralimitación de funciones del ministro de Educación y grave vulneración a la autonomía de la UdeA

La Universidad de Antioquia, la principal institución pública del departamento, quedó en el centro de una fuerte controversia política y jurídica.
El diputado Luis Peláez denunció una extralimitación de funciones del Ministerio de Educación y una grave vulneración de la autonomía universitaria, tras la decisión del Gobierno Nacional de remover al rector John Jairo Arboleda.
Según el corporado, la medida representa un precedente peligroso para la educación pública regional y para el autogobierno universitario consagrado en la Constitución.
