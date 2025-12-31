Denuncian extralimitación de funciones del ministro de Educación y grave vulneración a la autonomía de la UdeA

La Universidad de Antioquia, la principal institución pública del departamento, quedó en el centro de una fuerte controversia política y jurídica. El diputado Luis Peláez denunció una extralimitación de funciones del Ministerio de Educación y una grave vulneración de la autonomía universitaria, tras la decisión del Gobierno Nacional de remover al rector John Jairo Arboleda. Según el corporado, la medida representa un precedente peligroso para la educación pública regional y para el autogobierno universitario consagrado en la Constitución. Entérese: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?

Comunicado del diputado Luis Peláez.

Resolución del Ministerio de Educación que desató la polémica en la UdeA

El rechazo se centra en la Resolución 025421, expedida el 29 de diciembre de 2025 y firmada por el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, mediante la cual se ordena el reemplazo del rector de la Universidad de Antioquia. Para Peláez, el acto administrativo incurre en una posible desviación de poder y en una violación del debido proceso, al intervenir directamente en decisiones que, según los estatutos, corresponden al Consejo Superior Universitario. “Es un golpe a la democracia universitaria que el Gobierno Nacional suplante la voluntad del Consejo Superior”, afirmó el diputado. En contexto: Así es como Petro intenta tomarse las universidades públicas del país

Diputado Luis Peláez anuncia acciones jurídicas para frenar la decisión

El corporado fue enfático en que la medida es desproporcionada y constituye una intervención directa del Ejecutivo en el gobierno autónomo de la mayor institución académica del departamento. “No permitiremos que, bajo el amparo de la Ley 1740, se desconozcan los estatutos de nuestra Alma Máter. Agotaremos todas las vías legales, incluyendo la acción de nulidad ante el Consejo de Estado, para defender la esencia democrática de la Universidad de Antioquia”, señaló Peláez. El diputado aseguró que su objetivo es frenar la vulneración de la autonomía universitaria y revertir la remoción del rector mediante mecanismos jurídicos. Puede conocer: Universidad de Antioquia responde a ultimátum del Ministerio de Educación: “generan un clima de zozobra”

Rechazo desde la Gobernación de Antioquia a la remoción del rector

La decisión también fue duramente cuestionada por la Gobernación de Antioquia. El gobernador, Andrés Julián Rendón, calificó la actuación del Gobierno Nacional como una usurpación de funciones. “Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional”, expresó Rendón, quien comparó esta intervención con decisiones similares adoptadas por el Ejecutivo en entidades como la EPS Savia Salud y la caja de compensación Comfenalco. Desde la Gobernación se anticiparon acciones legales para revertir la decisión.

Argumentos del Ministerio y nombramiento del rector encargado