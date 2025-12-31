Conmoción en el mundo del Vallenato: hallan sin vida al exmanager de Diomedes Díaz, en Santa Marta

El Vallenato está de luto. En las últimas horas fue hallado sin vida Manuel José Páez Álvarez, reconocido por haber sido durante años el exmanager de Diomedes Díaz. El cuerpo de Páez fue encontrado en el cerro que comunica el balneario de Inca Inca con el sector turístico de El Rodadero, ubicado al sur de Santa Marta.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cuerpo fue encontrado por lancheros y prestadores de servicios turísticos que transitaban por el lugar, quienes lo hallaron tendido boca abajo y sin signos vitales.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Armada Nacional con sede en Santa Marta, así como funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que realizaron el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.