Gobierno Petro le pone IVA a las compras por Amazon, Shein y Temu que superen los 50 dólares, con la emergencia económica

En uso de las facultades excepcionales del Estado de Emergencia Económica, amparadas en el Decreto 1390 de 2025, el Gobierno nacional expidió un nuevo paquete de medidas tributarias con un objetivo de conseguir un recaudo estimado de $11 billones para cerrar un faltante fiscal calculado en $16,3 billones. La decisión llega tras el hundimiento de las leyes de financiamiento en el Congreso, y en un momento de fuertes presiones sobre el gasto público por salud, seguridad, subsidios y la atención de desastres naturales.

A quiénes afectan los nuevos impuestos de emergencia

El decreto no se queda en el papel. Las medidas impactan directamente el consumo de licor y cigarrillos, el patrimonio, el sector financiero, las compras por internet y actividades específicas como las apuestas en línea y la extracción de hidrocarburos. Uno de los cambios más sensibles para los ciudadanos está en el comercio electrónico internacional, especialmente en el envío de paquetes a Colombia desde plataformas extranjeras. Entérese: ¿Trabajar un 31 de diciembre? El inédito camino que se abre paso en el Senado por decreto de emergencia económica

Compras por internet: el IVA ahora empieza desde 50 dólares

Hasta ahora, las compras realizadas en plataformas como Amazon, Shein, Temu o AliExpress estaban exentas de IVA cuando su valor no superaba los 200 dólares. Con la emergencia económica, ese umbral cambia de manera drástica. Desde 2026, las compras digitales que superen los 50 dólares deberán pagar impuesto al valor agregado (IVA). Es decir, el beneficio que durante años alivió el bolsillo de los compradores online se reduce a una cuarta parte.

Qué dice el decreto sobre la exención “minimis”