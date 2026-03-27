Estos son los salarios más altos de funcionarios del Estado, con el incremento del 7%

El Gobierno Nacional expidió esta semana una batería de 22 decretos con los que fijó un aumento del 7% en el salario de todos los funcionarios públicos para 2026, incluyendo al presidente, la vicepresidenta, ministros, magistrados y directores de entidades.
Al revisar la normativa, se evidencia que las asignaciones básicas mensuales más altas están en cabeza de los directores de la UGPP y la ANH, con ingresos que oscilan entre $34 millones y $39 millones, sin contar otros ingresos adicionales.
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Sin embargo, estos rubros no corresponden con el salario total devengado por los funcionarios, ya que, según explicó Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el incremento de 7% decretado por el Ejecutivo se aplicó directamente sobre la asignación básica mensual, que corresponde únicamente al salario base del cargo.
“Sobre ese valor se calculan y se suman otros componentes que también puede recibir el trabajador, como primas, bonificaciones, prima de antigüedad y otros pagos asociados a su remuneración”, puntualizó.