OMS alerta por brote de hantavirus en crucero: ocho casos son de cepa transmisible entre humanos

Ocho personas infectadas en el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius han dado positivo para el virus de los Andes, la única cepa que se transmite entre humanos, informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud. “Hasta el 13 de mayo se han notificado 11 casos, incluidos tres fallecimientos”, señaló la OMS en un boletín informativo publicado el miércoles por la noche. De estos 11 casos, “ocho han sido confirmados en laboratorio como infección por el virus de los Andes (ANDV), dos se consideran probables y uno es inconcluso y está siendo objeto de análisis complementarios”, detalló.

El investigador Raúl González Ittig sostiene un ejemplar de roedor vinculado a estudios sobre hantavirus en un laboratorio de Córdoba, Argentina. FOTO: AFP.

Entre las víctimas mortales, dos tenían infecciones confirmadas por la cepa de los Andes, y la tercera figura como un caso “probable”, según la OMS. La tasa de letalidad (porcentaje de enfermos que fallecen tras contraer la infección) de este brote es en esta fase del 27%, según la OMS. No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo. Conozca: La OMS pide a los países que sigan sus directrices para frenar el hantavirus: “Los virus no conocen fronteras” Todos los casos registrados hasta ahora se encontraban a bordo del barco. El caso considerado como inconcluso concierne a una persona en Estados Unidos, “actualmente asintomática”, según la OMS. La OMS sigue considerando que el riesgo es “moderado” para la salud de los pasajeros y la tripulación del barco y “bajo” para el resto de la población mundial.