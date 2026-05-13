Invima emitió alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de marca de agua potable en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó recientemente una advertencia a nivel país urgente sobre la comercialización irregular de agua potable tratada de la marca identificada como “PURIFRESK”. Le puede interesar: Adres anuncia que subió su presupuesto $4,2 billones para “financiamiento” de salud El producto circula en el mercado colombiano utilizando el registro sanitario RSAYC19I4206, el cual no se encuentra vigente, lo que constituye una violación directa a la normativa sanitaria del país. Tras adelantar labores de inspección, vigilancia y control, la autoridad técnica calificó el producto como fraudulento.

Así sería la marca de agua fraudulenta llamada Purifresk. FOTO: Invima

La irregularidad radica, según la entidad, en que el agua continúa distribuyéndose pese a tener su permiso sanitario expirado, lo que invalida cualquier garantía sobre su calidad actual.

Riesgos para el consumidor

Al no contar con un registro vigente, no existe certeza sobre las condiciones de fabricación, los protocolos de almacenamiento ni los estándares de inocuidad exigidos para el consumo humano.

Por esta razón, la entidad advirtió que el consumo de este producto representa un peligro potencial para la salud pública. Bajo esta premisa, el Invima emitió las siguientes directrices para la ciudadanía: -No adquirir el agua marca “PURIFRESK”. -Suspender de manera inmediata su consumo en caso de haberla comprado. -Notificar a las autoridades sanitarias competentes sobre los puntos de venta donde se identifique el producto.

Acciones de control nacional