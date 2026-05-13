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Invima emitió alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de marca de agua potable en Colombia

La entidad confirmó que el uso del permiso de esta marca es ilegal al no estar vigente, lo que invalida cualquier respaldo institucional sobre la pureza del líquido que se entrega a los consumidores. Estas son las recomendaciones.

  • Por circular con un registro sanitario vencido, el agua potable tratada marca “PURIFRESK” ha sido declarada como producto fraudulento por el Invima. FOTO: Invima
    Por circular con un registro sanitario vencido, el agua potable tratada marca “PURIFRESK” ha sido declarada como producto fraudulento por el Invima. FOTO: Invima
  • Así sería la marca de agua fraudulenta llamada Purifresk. FOTO: Invima
    Así sería la marca de agua fraudulenta llamada Purifresk. FOTO: Invima
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó recientemente una advertencia a nivel país urgente sobre la comercialización irregular de agua potable tratada de la marca identificada como “PURIFRESK”.

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El producto circula en el mercado colombiano utilizando el registro sanitario RSAYC19I4206, el cual no se encuentra vigente, lo que constituye una violación directa a la normativa sanitaria del país. Tras adelantar labores de inspección, vigilancia y control, la autoridad técnica calificó el producto como fraudulento.

Así sería la marca de agua fraudulenta llamada Purifresk. FOTO: Invima
Así sería la marca de agua fraudulenta llamada Purifresk. FOTO: Invima

La irregularidad radica, según la entidad, en que el agua continúa distribuyéndose pese a tener su permiso sanitario expirado, lo que invalida cualquier garantía sobre su calidad actual.

Riesgos para el consumidor

Al no contar con un registro vigente, no existe certeza sobre las condiciones de fabricación, los protocolos de almacenamiento ni los estándares de inocuidad exigidos para el consumo humano.

Por esta razón, la entidad advirtió que el consumo de este producto representa un peligro potencial para la salud pública. Bajo esta premisa, el Invima emitió las siguientes directrices para la ciudadanía:

-No adquirir el agua marca “PURIFRESK”.

-Suspender de manera inmediata su consumo en caso de haberla comprado.

-Notificar a las autoridades sanitarias competentes sobre los puntos de venta donde se identifique el producto.

Acciones de control nacional

Ante la gravedad del hallazgo, la entidad le solicitó a las secretarías de salud de todo el territorio nacional intensificar los operativos de control en sus territorios. La vigilancia se extenderá tanto a establecimientos comerciales físicos como a plataformas digitales de ventas, donde se ha detectado la presencia del líquido.

El Invima fue enfático en señalar que el producto “no debe seguir siendo comercializado ni distribuido bajo ninguna modalidad”. El incumplimiento de estas disposiciones legales acarreará sanciones y la aplicación de medidas sanitarias de seguridad sobre los responsables.

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Finalmente, se recomendó a los consumidores verificar siempre la legalidad de los registros a través de los canales oficiales de la institución antes de realizar cualquier compra de este tipo de insumos.

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