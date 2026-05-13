Invima emitió alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de marca de agua potable en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó recientemente una advertencia a nivel país urgente sobre la comercialización irregular de agua potable tratada de la marca identificada como “PURIFRESK”.
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El producto circula en el mercado colombiano utilizando el registro sanitario RSAYC19I4206, el cual no se encuentra vigente, lo que constituye una violación directa a la normativa sanitaria del país. Tras adelantar labores de inspección, vigilancia y control, la autoridad técnica calificó el producto como fraudulento.