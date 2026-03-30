Advierten que junta de Ecopetrol estaría incurriendo en “administración desleal” con permanencia de Ricardo Roa

La continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol atraviesa su momento más crítico, pero puede tener pronto desenlace. Este 30 de marzo, la Junta Directiva de la compañía sostiene una nueva reunión para tratar de definir su futuro.
El debate interno está marcado por una fuerte división que anticipa una votación cerrada. De acuerdo con versiones conocidas, cuatro miembros de la junta respaldan la salida de Roa: César Loza, Luis Felipe Henao, Juan Gonzalo Castaño y Ricardo Rodríguez Yee.
En contraste, cinco integrantes han defendido su permanencia: Ángela María Robledo, presidenta de la junta, Hildebrando Vélez, Tatiana Roa, Alberto José Merlano y Carolina Arias. Por lo que solo un voto de diferencia podría mantener a Roa al frente de la empresa más grande del país.