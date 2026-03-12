Piso 21 estrena “Trescender”, un álbum que marca su nueva etapa como trío y que trae grandes colaboraciones

Evolución y esencia son dos palabras claves en este nuevo trabajo de Piso 21. Aquí, El profe, DIM y Pablo le muestran al mundo, en 12 canciones, que han crecido y que estos 19 años de experiencia los ubican en otro nivel, pero además que sigue existiendo el fondo y la forma de lo que ha sido Piso 21 desde esos primeros acordes.

Trescender se llama este álbum que acaban de lanzar con un concepto claro y con canciones que fueron llegando sin pensarlo mucho hasta llenar la vasija con lo que querían. “Como siempre hacemos música queriendo hacer la mejor canción del mundo, pero sin la pretensión de que tiene que ser un éxito”, aclara David Escobar, más conocido como DIM, quien añade que cada una de las 12 canciones que componen este trabajo tienen ese factor de “evolución”, sin dejar de lado lo que son y hasta hay melodías que evocan lo que fue ese primer álbum del grupo, ya casi dos décadas atrás.

Puede leer: Juanes abre su corazón en JuanesTeban, un disco entre la fiesta, la nostalgia y la memoria

Ya hoy, Piso 21 es un grupo de tres, y por eso este disco se llama así, Trescender. Para Juan David Huertas, más conocido como El profe, no hay una receta para que justo lleven juntos, los tres, tantos años. “Cuando uno ve una pareja de adultos mayores en un parque y les pregunta cuál es el secreto para durar tanto, es muy difícil que haya una sola respuesta. Es simplemente encontrar las personas adecuadas que estén dispuestas a pasar de todo con uno y que tengan además de ideales unos sueños parecidos. Nosotros coincidimos los tres y hemos pasado por momentos bonitos y también difíciles”.