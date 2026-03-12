Escándalo de la UNGRD genera duro choque entre Petro y Néstor Morales: esto le respondió el periodista

El eje del caso radica en que, según las investigaciones y testimonios conocidos dentro del proceso, algunos de esos congresistas habrían apoyado decisiones relacionadas con el endeudamiento del país a cambio de beneficios en contratación pública. El presunto intercambio consistía en que algunos congresistas respaldaran iniciativas y decisiones del Gobierno actual en la comisión encargada de revisar operaciones de crédito público, a cambio de recibir contratos e interventorías en proyectos financiados con recursos de la UNGRD. Ese esquema, si se comprueba judicialmente, demostraría que el escándalo no se reduce a un caso aislado ni a un “intento” de irregularidad, como lo planteó el presidente Gustavo Petro, sino a una red de favores políticos que habría comprometido decisiones institucionales del Congreso.

Morales insistió en que el alcance del caso se evidencia en la cantidad de congresistas vinculados, las capturas ya ordenadas y el volumen de pruebas recopiladas por las autoridades. “Serán los dos primeros congresistas de esa comisión de crédito público que van a la cárcel por vender su voto por el cohecho”, afirmó durante la emisión, al referirse a las decisiones judiciales que recaen inicialmente sobre Manzur y Manrique. Según explicó, el proceso aún no está cerrado y la investigación de la Corte Suprema de Justicia podría seguir avanzando sobre otros legisladores que participaron en las mismas discusiones y votaciones. En ese contexto, el caso refleja un entramado político más amplio, en el que congresistas habrían utilizado su poder dentro de una comisión clave para negociar apoyos a proyectos del Gobierno a cambio de beneficios contractuales. Entérese: Caso UNGRD en la Corte Suprema: las pruebas contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique Uno de los momentos más contundentes de la respuesta del periodista fue cuando mencionó las cifras que han aparecido en testimonios del caso. “Aquí corrieron ríos de plata en efectivo. Corrieron maletas en efectivo”, dijo. Morales explicó que, según las declaraciones recogidas por la investigación, al entonces presidente del Senado Iván Name se le habrían entregado 3.000 millones de pesos en efectivo, mientras que al expresidente de la Cámara Andrés Calle se le habrían llevado 1.000 millones de pesos, versiones que provienen de los testimonios de exfuncionarios involucrados en el escándalo.