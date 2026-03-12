Escándalo de la UNGRD genera duro choque entre Petro y Néstor Morales: esto le respondió el periodista

El presidente Gustavo Petro y el periodista Néstor Morales protagonizaron un cruce directo entre redes sociales y radio nacional a propósito del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El mandatario reaccionó en su cuenta de X a comentarios emitidos en Blu Radio, pero la respuesta del periodista llegó de inmediato al aire, con nombres de funcionarios investigados, congresistas señalados y cifras de dinero que, según los testimonios del caso, habrían circulado en efectivo.
La confrontación comenzó cuando Petro cuestionó públicamente al periodista y rechazó que el escándalo de la UNGRD sea considerado uno de los mayores casos de corrupción del país. “Escucho a Néstor Morales, hacía mucho no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno”, escribió el mandatario. En el mismo mensaje calificó de exageradas las afirmaciones hechas al aire y minimizó el alcance del escándalo que hoy tiene a congresistas y exfuncionarios bajo investigación. “Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur. ¡Qué barbaridad!”. Según el presidente, lo ocurrido no pasó de ser un intento fallido de direccionar la contratación. “Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos en el gobierno”.
