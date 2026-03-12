Así es la vida de Maduro en la cárcel de Nueva York: tres salidas al patio por semana y en las noches grita como loco

Luego de su caída el pasado 3 de enero cuando fuerzas estadounidenses entraron a Caracas, el dictador venezolano Nicolás Maduro ha tenido un cambio drástico en su estilo de vida, pasando de tener el poder absoluto en su país a estar en una celda de 3x2 metros.
Tras varios meses encarcelado, se han dado a conocer gracias al diario español ABC las condiciones en las cuales estaría viviendo el depuesto presidente de Venezuela.
Lea también: Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Estados Unidos: ¿ahora quién gobernará Venezuela?
De acuerdo con los corresponsales de este medio, Maduro, quien fue ingresado luego de su captura en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC), una prisión federal de Nueva York, se encuentra confinado en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), destinada al aislamiento solitario.