Así es la vida de Maduro en la cárcel de Nueva York: tres salidas al patio por semana y en las noches grita como loco

Luego de su caída el pasado 3 de enero cuando fuerzas estadounidenses entraron a Caracas, el dictador venezolano Nicolás Maduro ha tenido un cambio drástico en su estilo de vida, pasando de tener el poder absoluto en su país a estar en una celda de 3x2 metros. Tras varios meses encarcelado, se han dado a conocer gracias al diario español ABC las condiciones en las cuales estaría viviendo el depuesto presidente de Venezuela. Lea también: Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Estados Unidos: ¿ahora quién gobernará Venezuela? De acuerdo con los corresponsales de este medio, Maduro, quien fue ingresado luego de su captura en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC), una prisión federal de Nueva York, se encuentra confinado en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), destinada al aislamiento solitario.

Esposado y con traje de preso: así fue la llegada de Nicolás Maduro al Tribunal de Nueva York. Foto: Getty

Los días del dictador transcurren en una celda diminuta de aproximadamente tres metros de largo por dos de ancho. Allí cuenta con una cama metálica fijada al muro, un retrete, un lavamanos y una ventana estrecha que apenas permite la entrada de la luz natural. En ese lugar, el exgobernante venezolano vive bajo un régimen de encierro casi permanente. Solo se le permite salir de su celda tres veces por semana durante una hora.

En ese tiempo, de acuerdo con el relato del diario citado, Maduro solo puede ducharse y acceder a un pequeño patio enrejado al aire libre, usar el teléfono, el cual tiene un límite mensual, y acceder a correo electrónico supervisado. Todos estos movimientos se realizan bajo estricta vigilancia, tal es así que cualquier acción fuera de la celda se realiza obligatoriamente con grilletes en pies y manos, escoltado por dos guardias. Ese ambiente “miserable y deshumanizante” del MDC, el cual se agrava por problemas de calefacción y plagas de roedores, habría afectado la salud mental de Nicolás Maduro, quien al parecer estaría presentando episodios de desesperación. Al parecer, en las noches el dictador pasa gritando en español: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado!”, es lo que exclama Maduro, solicitando que le transmitan el mensaje a su familia y a otros venezolanos presos. Lea más: Abogados piden investigar a Maduro por nuevos delitos: ¿podría enfrentar la pena de muerte?

Además, la defensa de Maduro ha manifestado ante el juez que existen dolencias médicas que requieren atención, aunque no se han detallado públicamente. Cabe resaltar que el dictador se encuentra en un centro carcelario que tiene una reputación de atención médica limitada. Según las quejas que se han recogido sobre el lugar, una de las reclamaciones más frecuentes es sobre el frío y la humedad del lugar, además de las deficiencias en la detección temprana de las enfermedades graves de los reclusos. “En diciembre murió un recluso por fallos en la detección de un cáncer de pulmón, según registros públicos”, mencionó el diario español.

Nicolás Maduro pasó de ser el hombre de las transmisiones televisivas constantes, de los bailes públicos y de tener la autoridad en todas las ramas del poder de Venezuela a ser un recluso con alto perfil aislado totalmente. Siga leyendo: “El planeta oscuro”: Carlos Lehder describió cómo es la vida en la prisión donde está Nicolás Maduro en EE. UU. Una muestra de su aislamiento ha sido respecto a la solicitud de visitas consulares, la cual tuvo el pasado 30 de enero con Félix Plasencia, diplomático de carrera y exministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2021 y 2022. Maduro, quien llevaba más de una década en el poder en Venezuela, ahora está en un lugar donde el tiempo se mide por los turnos de comida y los minutos permitidos para llamadas y en donde se hacen recuentos constantes y las luces de la celda nunca se apagan por completo, algo que dificulta el descanso.

