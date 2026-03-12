Excavación para ampliar el Túnel de Oriente avanza 4 metros diarios: así van los trabajos

Los trabajos de excavación del segundo túnel de Oriente avanzan a toda velocidad. Con corte a este mes de marzo, la megaobra que ampliará la conexión vial entre Medellín y Rionegro sobrepasó la ejecución del 19%. La Secretaría de Infraestructura de Antioquia, entidad que dio el reporte, señaló que el proyecto se mantiene con su cronograma al día. En contexto: Despegó el segundo Túnel de Oriente: así será la obra más complicada del megaproyecto Desde su inicio en enero pasado, la entidad señaló que el Túnel Seminario 2, el más importante de todos, ya tiene 104 metros excavados. Durante un recorrido por el sitio de las obras, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, recordó la importancia de la obra como una solución para desembotellar el intenso tráfico vehicular entre los valles de Aburrá y San Nicolás, que ya superó la capacidad original del primer túnel que se habilitó en 2019.

A raíz de la urgencia de las obras, el funcionario señaló que el Departamento gestionó un otrosí con la Concesión Túnel Aburrá Oriente, para permitir el tránsito en doble calzada. “El Túnel Seminario 2 era la ruta crítica de esta segunda etapa, debido a la baja cobertura que tiene, pero hoy vemos cómo avanza a toda máquina su excavación, que ya alcanza 104 metros a un ritmo de 4 metros por día”, dijo Gallón. Le puede interesar: Antioquia, la meca de los túneles en Colombia: desde vías, hasta minería y energía Según explicó el funcionario, el tramo más complejo del Túnel Seminario 2 corresponde a los primeros 150 metros, debido a que se hacen en un terreno con una cobertura de 45 metros. Asimismo, dicho túnel se considera complejo por las condiciones geológicas del terreno y las aguas subterráneas que discurren por la zona.

Gallón agregó que se espera que cuando se superen esos 150 metros iniciales, los obreros lleguen a suelos de un material más amigable y ubicados en zonas de mayor cobertura, lo que permitiría que el avance diario pueda dispararse a los entre seis y diez metros todos los días. La necesidad de ampliar el Túnel de Oriente se hizo evidente en abril de 2022, cuando el tráfico vehicular que circula entre el Aburrá y el Oriente por esa zona superó las proyecciones a 2032, alcanzando los 27.000 vehículos diarios. Lea también: El emblemático monumento que da la bienvenida a los viajeros al aeropuerto de Rionegro será restaurado Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%. El megaproyecto está a cargo de la Concesión Túnel Aburrá-Oriente. La inversión estimada es de $1,26 billones de financiación privada. Aunque el plazo contractual es de 3 años y medio, es decir, hasta febrero de 2029, el propósito es estrenar la doble calzada completa mucho antes.

Vale recordar que el proyecto no solamente contempla 1,5 kilómetros de vía, sino otros 3 kilómetros adicionales distribuidos en 12 puentes y viaductos. Buscando no interferir con el tráfico actual, para que la maquinaria pueda moverse sin problemas, el proyecto también culminó la construcción de una vía industrial de 4,5 kilómetros. Lea también: Túnel de Oriente proyecta 42.000 vehículos diarios en temporada de fin de año La Gobernación añadió, por su parte, que las obras tienen actualmente varios frentes en los que se trabaja de forma simultánea. Además del Túnel Seminario 2, esa lista incluye el Puente Bocaná 2, los muros y soportes primarios del Túnel Santa Elena 2 y el Puente Sajonia 2. Se estima que el proyecto genera cerca de 1.705 empleos. “Esta es una de las obras más importantes que tiene el gobierno de Antioquia, por eso le estamos haciendo la supervisión y seguimiento a los cronogramas que se vienen cumpliendo a cabalidad”, agregó el secretario Gallón. La proyección de las autoridades departamentales es que la obra ya esté prestando servicio para el segundo semestre de 2027.

Bloque de preguntas y respuestas