x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Excavación para ampliar el Túnel de Oriente avanza 4 metros diarios: así van los trabajos

Las obras del segundo túnel de Oriente, que ampliará la capacidad de la vía de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, van en un 19% de ejecución.

  • La ampliación incluye la construcción de 12 puentes y viaductos, 12 muros y más de 210.000 metros cúbicos de cemento. FOTO Cortesía
    La ampliación incluye la construcción de 12 puentes y viaductos, 12 muros y más de 210.000 metros cúbicos de cemento. FOTO Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los trabajos de excavación del segundo túnel de Oriente avanzan a toda velocidad. Con corte a este mes de marzo, la megaobra que ampliará la conexión vial entre Medellín y Rionegro sobrepasó la ejecución del 19%.

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia, entidad que dio el reporte, señaló que el proyecto se mantiene con su cronograma al día.

En contexto: Despegó el segundo Túnel de Oriente: así será la obra más complicada del megaproyecto

Desde su inicio en enero pasado, la entidad señaló que el Túnel Seminario 2, el más importante de todos, ya tiene 104 metros excavados.

Durante un recorrido por el sitio de las obras, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, recordó la importancia de la obra como una solución para desembotellar el intenso tráfico vehicular entre los valles de Aburrá y San Nicolás, que ya superó la capacidad original del primer túnel que se habilitó en 2019.

A raíz de la urgencia de las obras, el funcionario señaló que el Departamento gestionó un otrosí con la Concesión Túnel Aburrá Oriente, para permitir el tránsito en doble calzada.

“El Túnel Seminario 2 era la ruta crítica de esta segunda etapa, debido a la baja cobertura que tiene, pero hoy vemos cómo avanza a toda máquina su excavación, que ya alcanza 104 metros a un ritmo de 4 metros por día”, dijo Gallón.

Le puede interesar: Antioquia, la meca de los túneles en Colombia: desde vías, hasta minería y energía

Según explicó el funcionario, el tramo más complejo del Túnel Seminario 2 corresponde a los primeros 150 metros, debido a que se hacen en un terreno con una cobertura de 45 metros.

Asimismo, dicho túnel se considera complejo por las condiciones geológicas del terreno y las aguas subterráneas que discurren por la zona.

InfogrÃ¡fico
Excavación para ampliar el Túnel de Oriente avanza 4 metros diarios: así van los trabajos

Gallón agregó que se espera que cuando se superen esos 150 metros iniciales, los obreros lleguen a suelos de un material más amigable y ubicados en zonas de mayor cobertura, lo que permitiría que el avance diario pueda dispararse a los entre seis y diez metros todos los días.

La necesidad de ampliar el Túnel de Oriente se hizo evidente en abril de 2022, cuando el tráfico vehicular que circula entre el Aburrá y el Oriente por esa zona superó las proyecciones a 2032, alcanzando los 27.000 vehículos diarios.

Lea también: El emblemático monumento que da la bienvenida a los viajeros al aeropuerto de Rionegro será restaurado

Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%.

El megaproyecto está a cargo de la Concesión Túnel Aburrá-Oriente. La inversión estimada es de $1,26 billones de financiación privada. Aunque el plazo contractual es de 3 años y medio, es decir, hasta febrero de 2029, el propósito es estrenar la doble calzada completa mucho antes.

Vale recordar que el proyecto no solamente contempla 1,5 kilómetros de vía, sino otros 3 kilómetros adicionales distribuidos en 12 puentes y viaductos.

Buscando no interferir con el tráfico actual, para que la maquinaria pueda moverse sin problemas, el proyecto también culminó la construcción de una vía industrial de 4,5 kilómetros.

Lea también: Túnel de Oriente proyecta 42.000 vehículos diarios en temporada de fin de año

La Gobernación añadió, por su parte, que las obras tienen actualmente varios frentes en los que se trabaja de forma simultánea.

Además del Túnel Seminario 2, esa lista incluye el Puente Bocaná 2, los muros y soportes primarios del Túnel Santa Elena 2 y el Puente Sajonia 2.

Se estima que el proyecto genera cerca de 1.705 empleos.

“Esta es una de las obras más importantes que tiene el gobierno de Antioquia, por eso le estamos haciendo la supervisión y seguimiento a los cronogramas que se vienen cumpliendo a cabalidad”, agregó el secretario Gallón.

La proyección de las autoridades departamentales es que la obra ya esté prestando servicio para el segundo semestre de 2027.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto avanza el segundo Túnel de Oriente?
Las obras superan el 19% de ejecución, con más de 100 metros excavados en el Túnel Seminario 2, considerado el tramo más complejo del proyecto.
¿Cuándo estará listo el segundo Túnel de Oriente?
Las autoridades proyectan entre en operación en el segundo semestre de 2027, aunque el contrato del proyecto se extiende hasta 2029.
¿Por qué se construye el segundo Túnel de Oriente?
La ampliación busca aliviar el tráfico entre Medellín y el Oriente antioqueño, que ya supera las proyecciones de movilidad previstas para 2032.

Temas recomendados

Infraestructura
Vías
Túnel de Oriente
Gobernación de Antioquia
Proyectos 4G
Secretaría de Infraestructura
Medellín
Rionegro
Oriente antioqueño
Aeropuerto José María Córdova
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida