Excavación para ampliar el Túnel de Oriente avanza 4 metros diarios: así van los trabajos

Los trabajos de excavación del segundo túnel de Oriente avanzan a toda velocidad. Con corte a este mes de marzo, la megaobra que ampliará la conexión vial entre Medellín y Rionegro sobrepasó la ejecución del 19%.
La Secretaría de Infraestructura de Antioquia, entidad que dio el reporte, señaló que el proyecto se mantiene con su cronograma al día.
En contexto: Despegó el segundo Túnel de Oriente: así será la obra más complicada del megaproyecto
Desde su inicio en enero pasado, la entidad señaló que el Túnel Seminario 2, el más importante de todos, ya tiene 104 metros excavados.
Durante un recorrido por el sitio de las obras, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, recordó la importancia de la obra como una solución para desembotellar el intenso tráfico vehicular entre los valles de Aburrá y San Nicolás, que ya superó la capacidad original del primer túnel que se habilitó en 2019.