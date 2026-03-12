x

Nuevo líder supremo de Irán amenaza con mantener el cierre de Ormuz; petróleo sobrepasa los 100 dólares

El nuevo líder supremo de Irán defendió cerrar Ormuz para presionar a Occidente, mientras el petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril.

  • El precio del petróleo sobrepasa nuevamente los 100 dólares, con una fila interminable de petro buques que no logran cruzar el estrecho. La imagen de hoy es de un petrolero en medio de ataques iraníes. FOTO: @HipotesisPoder
    El precio del petróleo sobrepasa nuevamente los 100 dólares, con una fila interminable de petro buques que no logran cruzar el estrecho. La imagen de hoy es de un petrolero en medio de ataques iraníes. FOTO: @HipotesisPoder
Agencia AFP
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su país debe mantener el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz para presionar a sus adversarios en medio de la guerra en Medio Oriente.

En su primer mensaje público desde que asumió el poder, leído en la televisión estatal iraní, el ayatolá afirmó que el bloqueo del paso marítimo es una herramienta clave en el conflicto. “Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz”, afirmó Jamenei.

El líder iraní también lanzó una advertencia directa contra las bases militares estadounidenses en la región. “Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo.

En su mensaje incluso fue más lejos: “O las cierran o serán atacadas”, afirmó.

Puede leer: Países de la AIE liberan 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

El estrecho de Ormuz, punto crítico para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Por ese paso marítimo transita una parte esencial del comercio mundial de petróleo y gas, lo que convierte cualquier interrupción en un riesgo inmediato para el suministro global de energía.

La guerra en la región ya ha paralizado parcialmente ese corredor estratégico. La Agencia Internacional de la Energía advirtió que la interrupción del tránsito por Ormuz podría provocar “la mayor perturbación del suministro de petróleo de la historia”.

El conflicto ha dañado instalaciones energéticas clave y ha alterado las cadenas de abastecimiento de crudo en todo Medio Oriente.

Estrecho de Ormuz.
Estrecho de Ormuz.

Siga leyendo: Irán asegura que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz; precio del petróleo vuelve a subir

Las tensiones militares también se han trasladado al tráfico marítimo en el golfo Pérsico. Teherán atacó otros dos barcos atracados en el puerto iraquí de Basora y un buque portacontenedores en Emiratos Árabes Unidos.

Estos ataques se suman a tres cargueros bombardeados el miércoles, lo que aumenta la incertidumbre sobre la seguridad del transporte marítimo en la zona.

Además, durante la madrugada Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra varios países del Golfo.

El petróleo vuelve a superar los 100 dólares

La incertidumbre geopolítica tuvo un impacto inmediato en los mercados energéticos. Los precios internacionales del petróleo volvieron a escalar por encima de los 100 dólares por barril, aunque posteriormente retrocedieron ligeramente hasta cerca de 98 dólares.

El salto refleja el temor de los mercados a una interrupción prolongada del suministro desde el Golfo Pérsico.

Según la Agencia Internacional de la Energía, los países productores de la región han reducido su producción en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso por Ormuz, controlado de facto por Teherán.

Ante la volatilidad del mercado energético, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía, entre ellos Estados Unidos, decidieron intervenir. Los gobiernos acordaron liberar un récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo con el objetivo de calmar la incertidumbre en los mercados.

La medida busca compensar la caída del suministro proveniente del golfo y evitar un aumento más fuerte en los precios del crudo.

Sin embargo, los analistas advierten que el mercado seguirá extremadamente sensible mientras el estrecho de Ormuz continúe bajo amenaza.

Además: ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Conflicto armado
Energía
Petróleo
guerra
Mercados financieros
Producción petrolera
petrolera
ataques
Bombardeos EE. UU. e Israel contra Irán
Irán
Teheran
Estrecho de Ormuz
