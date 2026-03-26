Ricardo Roa, el gran ausente de la asamblea de ISA, ¿por qué no fue?

En la asamblea ordinaria anual de accionistas de ISA quedó en evidencia una ausencia que no pasó desapercibida: la de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y miembro de la junta directiva de la compañía.
Su inasistencia fue justificada formalmente “por compromisos de agenda”, según informó la mesa directiva durante la instalación de la reunión.
El presidente de la junta, Juan Pablo Zárate Perdomo, lideró la asamblea junto con los demás integrantes: Lucía Cristina Díaz Armenta, Fabiola Leal Castro, Luis Ferney Moreno Castillo, Camilo Zea Gómez, Germán Arce Zapata, Juan Emilio Posada y Gabriel Jaime Melguizo Posada, actual presidente encargado de ISA.
También se excusó el directivo David Alfredo Riaño Alarcón.
Durante la jornada, Zárate presentó un balance de la compañía, con énfasis en los resultados financieros y en las explicaciones sobre la salida de Jorge Carrillo de la presidencia de ISA, un tema que marcó buena parte de la discusión entre los accionistas.
Entérese: Presidente de junta de ISA explicó salida de Jorge Carrillo y por qué fue sin justa causa
Cabe recordar que Ecopetrol posee una participación accionaria del 51,4% en ISA (Interconexión Eléctrica S.A.). Es decir, 569,472,561 acciones de ISA. Esta adquisición se consolidó en agosto de 2021, convirtiendo a Ecopetrol en el accionista mayoritario al comprarle la participación al Ministerio de Hacienda.