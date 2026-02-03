La relación entre NVIDIA y OpenAI se enfría tras el meganegocio de 100.000 millones de dólares

En septiembre de 2025, NVIDIA y OpenAI anunciaron un memorando de entendimiento para una alianza sin precedentes: hasta 100.000 millones de dólares de inversión vinculada al despliegue de al menos 10 gigavatios de centros de datos de inteligencia artificial basados en sistemas del fabricante de chips.El esquema era circular: NVIDIA inyectaría capital en OpenAI y esta devolvería esa inversión adquiriendo grandes volúmenes de GPU y plataformas de la compañía.
Esta operación, presentada entonces como “el mayor proyecto de infraestructura de IA de la historia”, impulsó las valoraciones bursátiles vinculadas al sector y consolidó la idea de que ambos actores estaban “unidos por la cadera” en la próxima ola de computación de IA generativa.Sin embargo, a comienzos de 2026, el relato ha cambiado: el acuerdo sigue sin estar firmado, se ha rebajado de facto su escala y la relación se reescribe de forma más prudente.