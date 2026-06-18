Dian devolverá saldos a favor de manera automática: conozca los requisitos para aplicar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) seguirá operando el mecanismo de devolución automática y de oficio de saldos a favor con el objetivo de agilizar la entrega de recursos provenientes de las declaraciones de renta y el IVA.
Esta medida aplicará en este 2026 a los contribuyentes que presentaron su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 y períodos anteriores desde el 2023. Asimismo, deben ser personas naturales que hayan presentado el formulario 210 o responsables del impuesto al valor agregado (IVA) que no representen un riesgo fiscal para el Estado.
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Es decir, la devolución se hará a quienes cumplan las reglas fiscales y acelerará un proceso que normalmente puede extenderse hasta 50 días si se solicita de la forma ordinaria, pues ya el proceso sólo demoraría 15 días hábiles.