“Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida”: Dos periodistas llevan 24 horas sin noticias de sus familiares en Cali

Carlos Aponte y José Fernando Patiño, dos periodistas que han hecho parte de grandes medios, enfrentan una angustiosa búsqueda en Cali de sus familiares tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.
Aponte, aguardado a las afueras del edificio en ruinas que se llamaba Torres del Limonar, en el barrio Capri, sur de la ciudad, busca a sus padres Carlos y Stella, de 62 años, así como su sobrina Ileana Giraldo, de 10 años.
En el mismo lugar, muy cerca de él, mantiene aferrado a la esperanza Patiño, quien busca a su padre Darío de 78 años, quien estaba en el apartamento 304 de la torre A cuando el sismo lo sorprendió y derrumbó el edificio donde vivía.
Lea también: Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto en Colombia: estos son sus nombres
En medio de las labores de rescate, los dos reporteros, que en otras ocasiones han contado las historias de las víctimas, ahora enfrentan la emergencia desde el lado más doloroso: la búsqueda de sus propios familiares.
Carlos Aponte llegó hasta el lugar donde se encontraba el edificio Torres del Limonar, en la Carrera 72 # 10 bis - 21. Según relató el comunicador, su hermana había dejado a la niña al cuidado de sus abuelos.
Sus padres acababan de cumplir 51 años de matrimonio. Los tres quedaron atrapados después del colapso de la estructura.