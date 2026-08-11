“Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida”: Dos periodistas llevan 24 horas sin noticias de sus familiares en Cali

Sus padres acababan de cumplir 51 años de matrimonio. Los tres quedaron atrapados después del colapso de la estructura.

Carlos Aponte llegó hasta el lugar donde se encontraba el edificio Torres del Limonar, en la Carrera 72 # 10 bis - 21. Según relató el comunicador, su hermana había dejado a la niña al cuidado de sus abuelos.

En medio de las labores de rescate, los dos reporteros, que en otras ocasiones han contado las historias de las víctimas, ahora enfrentan la emergencia desde el lado más doloroso: la búsqueda de sus propios familiares.

En el mismo lugar, muy cerca de él, mantiene aferrado a la esperanza Patiño, quien busca a su padre Darío de 78 años, quien estaba en el apartamento 304 de la torre A cuando el sismo lo sorprendió y derrumbó el edificio donde vivía.

Aponte, aguardado a las afueras del edificio en ruinas que se llamaba Torres del Limonar, en el barrio Capri, sur de la ciudad, busca a sus padres Carlos y Stella, de 62 años, así como su sobrina Ileana Giraldo, de 10 años.

Carlos Aponte y José Fernando Patiño, dos periodistas que han hecho parte de grandes medios , enfrentan una angustiosa búsqueda en Cali de sus familiares tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

Las cifras actualizadas en Cali reportan 95 personas fallecidas, 949 personas heridas, 45 estructuras con colapso total o parcial , 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas y preliminarmente 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura.

La operación se desarrolla con extrema precaución debido al riesgo de que las estructuras inestables provoquen un nuevo derrumbe.

Mientras señalaba el edificio en ruinas, agregó: “Estamos en un tercer piso. ¿Qué quiere decir eso? Que quedaron ensanduchados” , explicó el periodista al describir la compleja situación que enfrentan los equipos en el lugar donde han rescatado a siete personas con vida, incluyendo a un bebé de siete meses y Diana Troncoso, médica que salió con vida este martes.

Aponte explicó que el edificio “cayó hacia el costado donde estaba ubicado el apartamento de su familia, provocando que vigas y otros elementos de la construcción quedaran sobre la zona en la que sus familiares habrían buscado refugio”.

Pese a la destrucción del edificio, Aponte aseguró que existen indicios que mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus familiares.

El periodista contó que equipos especializados habrían detectado señales compatibles con personas con vida. Aponte afirmó que existe la esperanza de que su madre, su padre y su sobrina sigan con vida.

La niña fue identificada como Ileana Giraldo, de 10 años, de tez blanca y cabello castaño. Su padre, Carlos Aponte, tiene tez trigueña, características físicas similares a las de su hijo y bigote. Su madre, Stella Marín, tiene 62 años, tez blanca y cabello castaño.

“Yo era el que preguntaba antes y ahora me están preguntando. Es muy duro porque ya son los de uno y uno no quiere eso”, expresó el periodista al referirse al giro que tomó su vida después del terremoto.

Aponte también destacó la solidaridad de quienes participan en las labores de rescate y pidió mantener la esperanza para todas las familias que atraviesan una situación similar.

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La tragedia también alcanzó al otro periodista y expresentador de Noticias Caracol José Fernando Patiño, quien pidió ayuda a través de sus redes sociales para localizar a su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años.

EL COLOMBIANO estuvo en la zona del desastre este martes y pudo verificar que todavía no ha sido rescatado el experiodista Darío, quien tiene una trayectoria larga en medios nacionales.

El hombre se encontraba solo en un apartamento del sector de Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, cuando ocurrió el terremoto.

Desde Bogotá, donde se encontraba al momento de la emergencia, Patiño publicó un mensaje en el que informó que su padre había dado señales de vida y pidió ayuda para localizarlo.

“Mi papá ya dio señales de vida, por favor. ¡Ayúdenme! Yo voy viajando para Cali”, manifestó el comunicador.

Posteriormente, la familia recibió información según la cual Darío Patiño Rivera habría sido rescatado con vida y trasladado a la Clínica Valle del Lili.

Sin embargo, al acudir al centro asistencial, sus familiares no encontraron registro de su ingreso y luego descartaron que fuera el señor Patiño.

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La situación llevó nuevamente a José Fernando a pedir información sobre el paradero de su padre.

“Estoy buscando a mi papá, Darío Patiño Rivera, de 78 años. Resulta que en el puesto de mando unificado, al lado del edificio que se cayó, donde él estaba, nos dicen que lo sacaron y lo llevaron a la Clínica Valle del Lili, sede Limonar, pero mi padre no está allí. Estamos buscándolo en Cali”, explicó.

Los casos de Carlos Aponte y José Fernando Patiño reflejan la dimensión humana de una emergencia que ha dejado a numerosas familias esperando noticias de sus seres queridos.

Aponte, acostumbrado a informar desde el lugar de los hechos, permanece ahora en medio de las labores de rescate esperando encontrar a sus padres y a su sobrina.

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Patiño, por su parte, intenta establecer dónde se encuentra su padre después de recibir información contradictoria sobre un supuesto traslado tras su rescate.

“Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida en un momentico”, expresó Aponte al recordar el terremoto.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en Cali, las familias permanecen a la espera de nuevas señales. Para los dos comunicadores, esta vez la noticia no está frente a ellos como reporteros: está entre los escombros, en la incertidumbre y en la esperanza de volver a encontrarse con sus seres queridos.

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