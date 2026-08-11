Critican a Petro por el desplome del Hospital Universitario del Valle y no arreglarlo durante su gobierno: rescataron 7 personas

En medio de la dura situación que atraviesan los diferentes territorios de Colombia por el fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, se conocieron nuevas críticas al expresidente Gustavo Petro por el desplome de una parte del Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde justamente lograron rescatar este martes a siete personas que estaban atrapadas bajo los escombros. Le puede interesar: “Equipos de emergencia están activos”: alcalde Alejandro Eder pide calma tras nuevo sismo en Chocó con repercusión en Cali

Una de las críticas más contundentes fue la del docente especialista en Administración y Economía, Luis Gonzalo Morales Sánchez, quien señaló por medio de un mensaje en redes sociales que el desplome del hospital ocurrió porque el expresidente Petro no habría permitido arreglarlo tras advertirle del riesgo que tenía su infraestructura. Por el contrario, Morales Sánchez expresó que el exmandatario decidió abrirlo sin tener en cuenta las advertencias y que esto mismo podría sucederle al Hospital San Juan de Dios de Bogotá, por lo que tachó esto de “irresponsabilidad”. “Esto pasó hoy con el H. Universitario del Valle y va a pasar con el H. San Juan de Dios de Bogotá, que Gustavo Petro no permitió arreglar, e insistió en abrir a pesar de la advertencia del riesgo. Los sismos no matan, lo hace la irresponsabilidad de los gobernantes”, sentenció el académico. ¿Pero por qué le cobran puntualmente este caso al ahora expresidente?

La pelea de Petro contra el Hospital Universitario del Valle

Todo se remonta a la disputa que tuvo el expresidente Gustavo Petro con el sector salud en el país tras la intervención a las EPS, por lo que muchas dejaron de recibir el apoyo económico del gobierno nacional mientras realizaban las respectivas investigaciones que resultaron en la conocida crisis estructural del sistema de salud en Colombia. Pero no todo quedó ahí. El expresidente Gustavo Petro tuvo una polémica el pasado mes de febrero de 2026 con los directivos del Hospital Universitario del Valle (HUV) luego de una denuncia impuesta por la exviceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, sobre una presunta desproporción del 90 % en los contratos sindicales, por lo que al parecer habría una figura de intermediación ilegal que vulneraría todos los derechos de los trabajadores. Ante la denuncia de la exfuncionaria, en ese entonces el ahora expresidente le salió al paso a la denuncia y señaló que el Hospital Universitario del Valle era un “centro de la esclavitud”, expresó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Ante esa situación, Irne Torres, gerente de la institución, calificó la afirmación de Petro como un señalamiento “desafortunado” y una declaración “prematura” y “discriminatoria” contra el personal que sostiene el sistema de salud regional. “Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, manifestó Torres. Ahora viene la razón de por qué le cobran el desplome del hospital al expresidente Petro. Y es que durante ese rifirrafe entre los directivos del hospital y el gobierno anterior, el gerente Torres reveló que la gestión del hospital va de la mano de los pagos a las EPS, por lo que la polémica de contratación se sumó a un serio problema de flujo de caja, que en ese momento, según Torres, “cubrían menos del 50 % de lo facturado”. “Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, concluyó el gerente del centro asistencial. De esta manera, al no recibir los dineros correspondientes por parte de las EPS, el hospital no habría podido regular su contratación ni atender los problemas de infraestructura que ya traía también.

La minuciosa operación en la que rescataron con vida a siete personas en el HUV

Sin el estruendo de picas ni el golpe de las porras. En un silencio impuesto por la fragilidad del concreto, se ejecutó la maniobra que permitió extraer con vida a siete personas atrapadas en el Hospital Universitario del Valle (HUV), tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

Los destrozos en el hospital. FOTO: Gobernación del Valle

El colapso parcial de la edificación obligó a desplegar una estrategia de alta precisión. La maniobra se concentró en los pisos tercero y cuarto, así como en una bóveda del quinto piso. Allí enfocaron el esfuerzo por instrucción directa y en tiempo real de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al priorizar la zona con mayor número de afectados. Rodrigo Zamorano, asesor de Gestión de Riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca, explicó en declaraciones a El País de Cali la estrategia aplicada. “En tiempo real, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dio la orientación de asistir donde estaba el mayor número de personas atrapadas en el HUV”, detalló.

Algunos de los rescatados salieron heridos. FOTO: Gobernación del Valle

Un equipo capacitado intervino en los niveles señalados. La orden fue tajante: no emplear herramientas pesadas de impacto para evitar que las vibraciones desencadenaran un nuevo derrumbe. “En este tipo de extracciones no se pueden utilizar elementos pesados, ni porras, picas u otras herramientas que generen golpes fuertes, porque pueden provocar un nuevo colapso de la estructura”, contó Zamorano. Por ello, la extracción requirió técnicas especializadas. El procedimiento fue posible gracias a la articulación entre la brigada de emergencias del HUV, el personal médico, soldados del Ejército Nacional y los organismos de socorro. La Gobernación del Valle del Cauca destacó el trabajo de Bomberos Cali, Defensa Civil, Cruz Roja Valle, la brigada del centro asistencial y los militares. Amplíe la noticia: Nuevo temblor en Colombia, esta vez con epicentro en el Occidente antioqueño, ¿lo sintió? Tras el operativo, Zamorano confirmó el estado de los sobrevivientes: “Hoy estas siete personas están recuperándose. Gracias a Dios y a la experticia de los equipos de la Cruz Roja, la Defensa Civil y todas las organizaciones que participaron en esta operación, logramos ponerlas a salvo”. La gobernadora confirmó que este procedimiento correspondió al rescate de la última persona atrapada en el hospital tras el sismo.

Las autoridades en medio del rescate de los pacientes atrapados. FOTO: Gobernación del Valle

Alerta roja e impacto estructural en la institución médica

La operación se desarrolló en medio de la emergencia general en la ciudad y el país. Según la Alcaldía de Cali, hasta ahora, el sismo deja al menos 15 personas fallecidas y más de 380 heridas en la ciudad. En el HUV, el gerente Irne Torres Castro indicó que más de 600 pacientes fueron evacuados a los jardines tras el colapso de tres pisos del bloque 2, que afectó pediatría, medicina interna y parte de neonatos. Torres confirmó fallecidos en el lugar sin cifra oficial aún, pidió evitar especulaciones y señaló: “Tenemos unos pacientes todavía atrapados”. Además, un trabajador del centro hospitalario resultó gravemente herido con trauma craneoencefálico severo. Con cerca del 30% de la infraestructura afectada, la institución fue declarada en alerta roja hospitalaria y suspendió la recepción de emergencias externas.

Los pacientes siendo atendidos afuera del hospital tras ser evacuados. FOTO: Gobernación del Valle

“No traigan pacientes al hospital en este momento porque tenemos un drama propio con los pacientes acá al interior del hospital”, concluyó el gerente. Las autoridades mantienen la atención a los evacuados y el acompañamiento a las familias afectadas. También le puede interesar: “Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida”: Dos periodistas llevan 24 horas sin noticias de sus familiares en Cali Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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