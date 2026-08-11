Nuevo temblor en Colombia, esta vez con epicentro en el Occidente antioqueño, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la tarde de este martes un temblor con epicentro en el municipio de Frontino, ubicado en el occidente de Antioquia, con una magnitud de 2,5. El evento telúrico se registró exactamente a las 3:59 de la tarde, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.
Cabe recordar que Frontino limita con Uramita, Dabeiba, Abriaquí y Urrao, además de tener conexión territorial con una pequeña parte de Vigía del Fuerte y Murindó.
Se resalta además que esta zona del Occidente antioqueño limita con el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado más de 188 fallecidos y 1677 heridos en el país.