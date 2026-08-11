Nuevo temblor en Colombia, esta vez con epicentro en el Occidente antioqueño, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la tarde de este martes un temblor con epicentro en el municipio de Frontino, ubicado en el occidente de Antioquia, con una magnitud de 2,5. El evento telúrico se registró exactamente a las 3:59 de la tarde, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Cabe recordar que Frontino limita con Uramita, Dabeiba, Abriaquí y Urrao, además de tener conexión territorial con una pequeña parte de Vigía del Fuerte y Murindó. Se resalta además que esta zona del Occidente antioqueño limita con el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado más de 188 fallecidos y 1677 heridos en el país.

En San José del Palmar (Chocó) donde ocurrió el epicentro del terremoto, se había registrado otro temblor este martes pasadas las 10:00 de la mañana, con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 99 kilómetros.

Mantenga la calma e infórmese por medios de comunicación o canales oficiales

Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, respirar profundo y buscar sitios seguros en caso de estar expuesta a un sismo, como las más de 50 réplicas registradas tras el terremoto y el nuevo temblor ocurrido este martes en Antioquia.

No utilice ascensores ni corra de manera desesperada ante un evento telúrico. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas, espejos, estanterías, lámparas o muebles altos que puedan caer y causar lesiones. Se recomienda no encender cigarrillos, velas ni accionar interruptores eléctricos, además de evitar difundir información que no haya sido verificada por fuentes oficiales. Jaime Enrique Gómez Zapata (Kike), consultor en gestión del riesgo de desastres, explicó a EL COLOMBIANO que los terremotos, temblores, sismos y demás fenómenos naturales no pueden predecirse.

Tampoco es lo mismo hablar de un temblor que de un terremoto. Aunque ambos términos se refieren a movimientos sísmicos, en el uso común la diferencia suele estar relacionada con las afectaciones y daños que el evento puede ocasionar en estructuras como edificios, iglesias y monumentos. El gobierno de Abelardo de la Espriella informó que continúan las labores de rescate de las personas que permanecen atrapadas entre los escombros, en un esfuerzo por encontrarlas y ponerlas a salvo lo antes posible. Bloque de preguntas y respuestas