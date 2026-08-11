¡Oficial! Juanfer Quintero regresa al DIM después de nueve años en una operación de refuerzo mundial

Pasaron 3.187 días entre la última vez que Juan Fernando Quintero vistió la camiseta de Independiente Medellín y el día en que fue presentado como refuerzo de El Poderoso para el Clausura de 2026. El juego más reciente del volante antioqueño con el equipo del que es hincha fue el 19 de noviembre de 2017. El martes en la tarde el cuadro rojo oficializó su regreso. Quintero tenía 24 años cuando llegó por primera vez al DIM. Vino a préstamo desde el Porto de Portugal. Quería recuperar ritmo futbolístico y, según ha manifestado en muchas ocasiones, cumplirle el sueño a su abuelo –hincha confeso del Medellín–, de que lo viera vestido con la camiseta del Equipo del Pueblo.

En ese primer paso, Juanfer brilló. Disputó 36 partidos y anotó 16 goles. Jugó en la Liga y en la Copa Libertadores. En el gran torneo de Suramérica enfrentó a River Plate, entonces dirigido por Marcelo Gallardo. El técnico argentino se enamoró de su juego. Lo pidió para su equipo. Se lo llevó en 2018.

¿Cómo se dio el regreso de Quintero al Medellín?

En River Plate Juanfer fue figura. En diciembre del 2018 marcó, en el Santiago Bernabéu, el gol que le dio el triunfo al cuadro “Millonario” contra Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores. Gallardo lo adoptó como su hijo. El jugador dice que es “el papá que nunca tuvo”.

El futbolista Juan Fernando Quintero sumó 16 goles en los 36 partidos que disputó con Medellín en 2017. Foto: Juan Antonio Sánchez

El padre de Quintero falleció cuando él era pequeño. El hombre era militar y desapareció. Gallardo tuvo esa figura paterna en su vida, tanto en lo personal, como en lo futbolístico. Tal fue su afinidad que, cada que Quintero no estaba cómodo en un club, volvía a su River. Estuvo en 2020, 2022 y entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. En el último paso fue figura. Sin embargo, el nuevo técnico del club argentino dijo que n contaría con él después del Mundial de Norteamérica. Por eso, ambas partes llegaron a un acuerdo para terminar el contrato que tenían hasta 2027.

Quintero quedó como agente libre. Tuvo ofertas de la MLS y Brasil. El corazón le ganó. Desde el viernes 7 de agosto llegó a un acuerdo con el DIM. Sin embargo, cerrar el fichaje no fue fácil. Hubo un esfuerzo grande por ambas partes. El cuadro paisa buscó dinero con venta de abonos y buscando socios.

Según manifestó en el comunicado de oficialización la Cooperativa JFK fue importante para cerrar la contratación por un año –hasta mediados del 2027–. También que 17.000 personas se abonaron –menos de la mitad de los 40.000 que esperaban–. Por su parte, el futbolista seguro debió bajarse el salario para que el Medellín pudiera suplir sus condiciones financieras. Además, dicen que pidió ser accionista del equipo del cual es hincha.

Juan Fernando regresa al DIM con 33 años, después de jugar el Mundial de Norteamérica –el tercero de su carrera–. Además, en un buen momento tanto futbolístico como personal: cuenta con la madurez suficiente para brillar con el Medellín en el contexto difícil porque sus hinchas piden, pronto, títulos. Él, como doliente, seguro querrá conseguirlos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .