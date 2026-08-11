Claro, Tigo, Wom y Starlink darán datos móviles gratis a usuarios afectados por el terremoto: vea cómo acceder al beneficio

Las empresas de telecomunicaciones Claro, Tigo Wom, además de la compañía de red de internet satelital Starlink, anunciaron medidas de apoyo para sus clientes prepago en las zonas más afectadas por el terremoto registrado en el país.
Las compañías entregarán paquetes de datos móviles gratuitos para facilitar las comunicaciones mientras continúan las labores de recuperación de sus redes.
En medio de la emergencia provocada por el sismo del 10 de agosto, liss firmas en mención habilitaron beneficios gratuitos para sus usuarios móviles prepago en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos donde se han presentado afectaciones tanto en infraestructura como en el suministro de energía.
La medida busca facilitar el contacto entre familiares, el acceso a información y las comunicaciones durante la atención de la emergencia. Los beneficios serán activados automáticamente, por lo que los usuarios no tendrán que realizar solicitudes ni trámites.
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