¿Qué hacer si encuentra grietas en su vivienda luego de un temblor?

Colombia ha sufrido uno de los peores terremotos en su historia en la última década al registrarse un movimiento telúrico de 7,4 que sacudió a una gran parte del centro y occidente del país. Este hecho ya ha dejado más de 100 personas fallecidas y ha provocado importantes daños estructurales. Videos registrados por ciudadanos daban muestra de cómo con el movimiento de tierra edificios, iglesias y viviendas se agrietaban e inclusive se iban abajo. Igualmente, se mostró como personas salían de edificios y casas huyendo a la posibilidad de quedar atrapados entre los escombros. Lea aquí: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo Con lo ocurrido, queda en la ciudadanía el temor de otra réplica, algo que es probable pero no necesariamente sea de la misma magnitud. Otro de los temores es para quienes evidenciaron daños en sus estructuras, pues puede presentarse el escenario de que algunas personas al revisar su vivienda se encuentren con algunas fisuras en paredes y muros. Sobre esto, los ingenieros han dado claves para saber en qué momento esas fisuras representan un leve daño o en qué instante ya se habla de una falla estructural. Expertos ingenieros de la Universidad Nacional y Universidad Javeriana hablaron con medios nacionales como Blu Radio y La FM sobre algunos tipos de grietas que hay que tener en cuenta y a cuáles se les debe prestar mayor atención.

Si bien los expertos aclaran que no hay una fórmula exacta para saber a simple vista si una casa, edificio o cualquier estructura es segura o no, hay algunas señales como el tamaño y las formas de las grietas. Las fisuras superficiales, que son marcas sumamente delgadas, con un grosor similar al de un cabello, se catalogan de riesgo bajo, pues únicamente afectan capas superficiales como el revoque, el estuco o la pintura, por lo que no representan ningún peligro estructural. En cuanto a las grietas, aquellas que son verticales, es decir, aquellas que van de arriba a abajo, representan un riesgo de bajo a moderado, pues no comprometen la estabilidad de inmediato, pero requieren monitoreo para vigilar si aumentan de tamaño. Entérese: Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó Si por el contrario estas grietas son horizontales, normalmente significan empujes, deflexiones o deformaciones en la parte superior de los muros. Su riesgo es de moderado a alto. Los expertos coinciden en que las peores grietas son aquellas que aparecen en “X” o en diagonales, pues al cruzar muros, vigas o columnas, evidencian asentamientos de la estructura, sobrecarga o movimientos sísmicos severos. Estas evidencias un comportamiento frágil y pueden fallar súbitamente sin dar previo aviso. Otra señal de riesgo alto son las grietas en escalera. También, si hay daños en columnas o vigas, desprendimiento de trozos de concreto, manchas de óxido o presencia de acero expuesto, hay posiblemente un daño severo, por lo que debe prestarse la máxima atención. Entérese: En fotos | Los desgarradores momentos y destrozos que dejó el terremoto de 7.4 que afectó las principales ciudades del país

Otras señales de riesgo en una estructura

Así como hay que tener en cuenta la forma de las grietas sino que hay que mirar otros elementos como el grosor. Si el ancho de las grietas supera los 2 o 3 milímetros, es urgente contactar a ingenieros civiles o a organismos de emergencia. Otras partes a revisar son las puertas y ventanas. Si después del sismo estas se traban, no cierran o no abren bien, es una señal indirecta de que la estructura sufrió una desalineación o deformación. La aparición de una separación o espacio visible entre los muros de ladrillo y los marcos de las ventanas, así como los desniveles o desplazamientos verticales en las placas o techos también son otros factores de riesgo. Le recomendamos leer: ¿Vive en un piso alto? Estas son algunas recomendaciones en caso de temblor

¿Qué hacer si se hallan daños estructurales en la vivienda o edificio?

En caso de encontrarse daños estructurales en una vivienda las personas deben reportar la situación a la línea de emergencia 123 y solicitar la revisión con el respectivo organismo territorial de gestión de riesgo. En el caso de Medellín, la revisión se solicita ante el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD). Este organismo enviará ingenieros para realizar una inspección técnica gratuita.

Para el resto de Antioquia, en el caso del área metropolitana los ciudadanos pueden acudir con la Oficina de Gestión del Riesgo o el respectivo cuerpo de bomberos. En otras subregiones se puede acudir al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran). Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

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