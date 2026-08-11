La iniciativa de las altas cortes y organismos de control tras el terremoto: donar un día de salario

Los presidentes de las altas cortes se unieron a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Registraduría Nacional y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia para promover una campaña de recolección de recursos .

Ante la emergencia humanitaria que dejó el terremoto registrado este lunes en varias regiones del país, distintas entidades y organismos de control del Estado impulsaron una iniciativa para apoyar a las personas afectadas.

A través de esta convocatoria, invitaron a sus funcionarios y servidores públicos a donar de manera voluntaria el equivalente a un día de salario, con el propósito de canalizar ayudas para las familias que resultaron damnificadas por el sismo del 10 de agosto y contribuir a las labores de atención y recuperación en las zonas más afectadas.

Según explicaron las entidades en un comunicado conjunto, la magnitud de la tragedia demanda una reacción rápida y solidaria por parte de todo el aparato judicial, con el fin de canalizar recursos hacia los municipios donde el impacto del sismo ha sido mayor.

“Estamos ante una grave emergencia y la necesidad urgente de llevar ayudas a las víctimas en diferentes municipios del país”, señalaron las entidades en el documento, en el que reconocieron la magnitud de la tragedia y la necesidad de movilizar recursos para atender a los afectados.

El texto invita a quienes tengan la disposición y la posibilidad de hacerlo a unirse a esta campaña como una expresión concreta de solidaridad con quienes hoy lo necesitan.

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Quienes quieran participar deberán tramitar ante su propia entidad el formato de autorización que permite descontar de la nómina de agosto el equivalente a un día de trabajo.

Las entidades convocantes se comprometieron a entregar lo recaudado en las primeras semanas de septiembre, directamente a las regiones con mayores afectaciones.

“Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo”, se lee en el documento.

El comunicado cierra con un llamado a la solidaridad, recordando que ese aporte, por pequeño que parezca, puede marcar una diferencia real.

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