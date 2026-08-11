¿Dónde donar para el Chocó? Centros de acopio y cuentas oficiales para ayudar desde Antioquia y Bogotá

Chocó es el departamento que quedó en el centro de la emergencia tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. El epicentro del movimiento estuvo en San José del Palmar, donde el Servicio Geológico Colombiano registró el sismo a las 7:34 de la mañana, con una magnitud inicialmente reportada de 7,4.
Ante este escenario, organizaciones sociales, universidades, fundaciones y entidades públicas comenzaron a habilitar cuentas bancarias y puntos de acopio en Chocó, Antioquia, Medellín y Bogotá para recoger dinero, alimentos, medicamentos, insumos médicos, elementos de higiene y otros productos de primera necesidad.
Estos son los canales y puntos de acopio identificados hasta ahora: