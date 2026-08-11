¿Dónde donar para el Chocó? Centros de acopio y cuentas oficiales para ayudar desde Antioquia y Bogotá

Chocó es el departamento que quedó en el centro de la emergencia tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. El epicentro del movimiento estuvo en San José del Palmar, donde el Servicio Geológico Colombiano registró el sismo a las 7:34 de la mañana, con una magnitud inicialmente reportada de 7,4. Ante este escenario, organizaciones sociales, universidades, fundaciones y entidades públicas comenzaron a habilitar cuentas bancarias y puntos de acopio en Chocó, Antioquia, Medellín y Bogotá para recoger dinero, alimentos, medicamentos, insumos médicos, elementos de higiene y otros productos de primera necesidad. Estos son los canales y puntos de acopio identificados hasta ahora:

Chocó: cuenta oficial de la Gobernación

La Gobernación del Chocó habilitó una única cuenta bancaria en el Banco de Bogotá la cuenta de ahorros 578818429, a nombre de Ayuda humanitaria, con NIT 891.680.010-3. La cuenta pertenece a la Gobernación del Chocó y está a cargo del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo del Chocó. Entérese: Rappi activa botón de ayuda tras terremoto: ¿cuáles ciudades están sin servicio?

La administración departamental señaló que este será el canal oficial para las donaciones económicas y pidió verificar los datos antes de realizar cualquier transferencia.

Fundación Herencia de Timbiquí

La Fundación Herencia de Timbiquí también abrió un canal para recibir aportes económicos destinados a las comunidades afectadas. Esta es la cuenta habilitada: Bancolombia, cuenta de ahorros 06211683862, NIT 900.023.250-9. También es posible realizar la donación directamente a través de este enlace. La organización señaló que los aportes serán destinados a apoyar a las comunidades del Pacífico afectadas por el terremoto y llamó a sumarse a la respuesta solidaria ante la emergencia que atraviesa el Chocó.

Donaciones para Chocó: Reddhhpac habilita puntos de acopio en Medellín y Quibdó

La organización de defensa de derechos humanos en el Pacífico (Reddhhpac) habilitó puntos de recepción de ayudas en Quibdó y Medellín, además de una cuenta para aportes económicos. • En Quibdó, las donaciones se reciben en la Calle 25 # 6-58, barrio Pandeyuca. • En Medellín, el punto está ubicado en la Librería Rodante Delfos, carrera 79 # 52A-23, sector Laureles-Estadio. También recibe donaciones en la Universidad de Antioquia, en el Proyecto Oficinas Estudiantiles (POE), Bloque 9, oficina 211B. Conozca: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales

Para realizar aportes económicos, la organización habilitó una cuenta de ahorros en Bancolombia, número 16200025176. Para obtener información sobre las donaciones, también está disponible el número de contacto 323 540 3547.

Itagüí: Consejo Municipal de Juventudes y AfroDhamiri

En Itagüí se habilitó un punto de acopio para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas en el Chocó. El centro funciona en el Parque Principal de Itagüí durante el martes 11 y miércoles 12 de agosto, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

La iniciativa es coordinada por el Consejo Municipal de Juventudes de Itagüí, en articulación con la expresión organizativa afro AfroDhamiri. Lea más: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

También se estableció un centro de acopio en Quibdó, en la Fundación Innovación Social Paz y Desarrollo, ubicada en el barrio El Silencio, calle 27 # 9-12. La responsable indicada es Gina Marcela Moreno.

Universidad de Antioquia: AfroUdeA

El colectivo de estudiantes afro AfroUdeA recibe donaciones en la oficina ubicada en los bajos del Bloque 9 de la Universidad de Antioquia, en Medellín. El punto funciona de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Ojo: AfroUdeA aclaró que no está recibiendo ropa por razones de logística y priorización. Para información adicional habilitó el WhatsApp 311 450 5940 y el correo Colectivoafroudea@gmail.com.

BogotáCampaña #ChocóTeNecesita

En Bogotá se activó la campaña #ChocóTeNecesita, que busca reunir principalmente insumos médicos para trasladarlos hacia las zonas afectadas. Entre los elementos solicitados están vendajes elásticos, vendajes de yeso de cualquier talla, gasas estériles, agua oxigenada, suturas de cualquier calibre, guantes de manejo y guantes estériles. Lea también: Más de 800 reportes tras el terremoto en Medellín: Dagrd advierte que muchos son daños antiguos

Las donaciones pueden llevarse a estos puntos de Bomberos de Bogotá: • Estación Puente Aranda B-4: calle 20 # 68A-06. • Estación Restrepo B-3: avenida carrera 27 # 19A-20 Sur. • Estación Kennedy B-5: carrera 79 # 41D-20 Sur. • Estación Chapinero B-1: calle 62 # 9A-19. La campaña también recibe aportes para apoyar la logística y las necesidades de médicos voluntarios y rescatistas mediante Bre-B o la Llave de Fundación TAAP: 900918725. De interés: Así fue el rescate de un hombre de 35 años que estaba bajo los escombros en Cali

Manos Visibles

La organización Manos Visibles abrió un canal para recibir donaciones económicas a través de una plataforma digital. Los aportes pueden realizarse con tarjeta o PSE. Además, habilitó tres puntos de recogida en Bogotá: • Casa Jardín Origen: calle 38 # 29-29, Teusaquillo. • Human Construction: carrera 52A # 134D-23, local 1. • Fundación Catalina Muñoz: diagonal 48 # 19-16. Los puntos tienen un horario de recepción de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La organización indicó que hará reportes diarios sobre los recursos recaudados y su destinación.

Fundación Juntos Se Puede

La Fundación Juntos Se Puede, organización dedicada a la atención de población migrante venezolana en Colombia, informó que comenzó a cargar ayudas con destino al Chocó, después de despachar otros vehículos hacia Pereira y Cali.

Su directora, Ana Karina García, explicó en redes sociales el motivo de la movilización: “Nuestro segundo hogar se vio afectado”. La fundación señaló que trabaja en coordinación con las autoridades para intentar llevar las ayudas a los lugares donde exista mayor necesidad. La donación se puede hacer por medio de este enlace.

Donaciones para animales en el Chocó desde Antioquia

En Envigado, una iniciativa en alianza con Can Love comenzó una recolección de ayudas para las personas y animales afectados por la emergencia en el Chocó.

Se reciben alimentos, elementos veterinarios y artículos de primera necesidad, además de aportes económicos a través de las cuentas y medios habilitados por la organización. Quienes quieran donar pueden comunicarse por mensaje directo para recibir información sobre la entrega o coordinar la recolección de las ayudas.

¿Qué se puede donar para los afectados por el terremoto en Chocó?

Entre los productos que se pueden donar están alimentos como agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjoles, garbanzos, arvejas, atún y sardinas enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT y alimentos listos para el consumo. También se reciben elementos de higiene y para el hogar, como jabón, champú, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, kits de cocina y menaje, colchonetas, mantas, juguetes y kits escolares. Tenga en cuenta que antes de realizar una donación, debe revisar cuidadosamente que los datos de la cuenta, el nombre de la organización y el canal de pago correspondan a los publicados oficialmente por cada entidad. Evite enviar dinero a cuentas que no hayan sido verificadas. Siga leyendo: Atención: Sismo de 3.8 volvió a sacudir al departamento del Chocó: ya van más de 55 réplicas