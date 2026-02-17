¿Está en Datacrédito? Estas son las opciones de financiamiento para reportados

El acceso al crédito para las personas reportadas en centrales de riesgo sigue percibiéndose como un proceso complejo.
Sin embargo, diversas entidades financieras han comenzado a ofrecer alternativas para “rescatar” las finanzas de quienes han quedado rezagados del sistema bancario debido a un puntaje crediticio desfavorable, facilitando su regreso al crédito formal.
Opciones como el crédito de libranza, el préstamo digital, soluciones de cooperativas o tener un codeudor solidario, pueden aliviar sus finanzas en caso de estar reportado o contar con un puntaje crediticio desfavorable.
“Los créditos por libranza suelen ofrecer tasas de interés más bajas que otros créditos de consumo, debido a que la cuota se descuenta directamente de la nómina o de la pensión, lo que reduce el riesgo para la entidad financiera. Esta característica facilita la aprobación, incluso sin codeudor, y permite acceder a plazos más amplios con cuotas fijas y predecibles”, Zulma Muñoz, gerente de Riesgo de Banco Serfinanzas.