¿Está en Datacrédito? Estas son las opciones de financiamiento para reportados

El acceso al crédito para las personas reportadas en centrales de riesgo sigue percibiéndose como un proceso complejo. Sin embargo, diversas entidades financieras han comenzado a ofrecer alternativas para “rescatar” las finanzas de quienes han quedado rezagados del sistema bancario debido a un puntaje crediticio desfavorable, facilitando su regreso al crédito formal. Opciones como el crédito de libranza, el préstamo digital, soluciones de cooperativas o tener un codeudor solidario, pueden aliviar sus finanzas en caso de estar reportado o contar con un puntaje crediticio desfavorable. “Los créditos por libranza suelen ofrecer tasas de interés más bajas que otros créditos de consumo, debido a que la cuota se descuenta directamente de la nómina o de la pensión, lo que reduce el riesgo para la entidad financiera. Esta característica facilita la aprobación, incluso sin codeudor, y permite acceder a plazos más amplios con cuotas fijas y predecibles”, Zulma Muñoz, gerente de Riesgo de Banco Serfinanzas.

Crédito de libranza

Esta es una solución eficaz en el financiamiento con cuotas descontadas automáticamente del salario o la pensión. El Banco Bbva Colombia tiene alternativas de préstamo con acceso a crédito para usuarios reportados por montos desde $600.000. La entidad enfatiza que esto se define bajo la modalidad de crédito de libranza. El Banco de Bogotá es una de las entidades que ofrece créditos de libranza. Una de las ventajas que le permite competir en esta rama del sector es que no requiere codeudor y los montos de préstamo pueden alcanzar la cifra de $75 millones, y desde un monto de $500.000. Banco Finandina también se hizo un lugar al ofertar este tipo de productos en el mercado, en su caso, permite el acceso a crédito mediante la acción de demostración por parte del deudor en su capacidad de pago para poder adquirir esta responsabilidad financiera. Entidades como el Banco de Occidente, el Banco Caja Social, Itaú Colombia y Bancolombia continúan desarrollando alternativas de financiamiento que les permiten mantenerse a la vanguardia del sector. El Banco de Occidente puede permitirle créditos desde $500.000, mientras que el Banco Caja Social puede ofrecerle hasta 144 meses de plazo. Lea más: Pagos con tarjeta sin retención: la estrategia que aumentaría el recaudo tributario en Colombia

Créditos digitales

Los créditos digitales son otra forma de acceso a préstamos que no en todas las ocasiones son otorgados a partir de la revisión del estado crediticio del usuario. Entidades como RapiCredit pueden prestarle alrededor de $200.000 la primera vez que se solicite el crédito, esto atendiendo a los términos y condiciones de la plataforma y todo por canales digitales. Otra alternativa es la que ofrece Solventa, donde el usuario, a partir de los parámetros de la entidad y la configuración del producto, puede acceder a préstamos de hasta $5 millones. Ahí no terminan las opciones de este tipo; Lineru es otra alternativa del mercado donde puede encontrar un cupo de alrededor de $700.000 para que pueda solicitar su préstamo.

Las cooperativas

Hay cooperativas que permiten la solicitud de préstamo. Estas tienen un cambio en su evaluación de riesgo que permite préstamos, pero esto no significa que ignoren el historial crediticio, sino que evalúan ingresos, estabilidad laboral o aportes sociales. Afiliarse a una cooperativa puede ser una forma de conseguir crédito con ahorros como especie de garantía o con aportes a la misma. Algunas de las entidades que pueden revisar su estado y evaluar la posibilidad del acceso a crédito son Confiar, Coomultrasan, Financiera JFK, Coopcreser o la Cooperativa Multiactiva. Las cooperativas compiten ofertando tasas de hasta 21% E.A. Aproximadamente, con plazos razonables para el deudor de hasta 36 meses, dependiendo de la entidad y el producto, o montos que se pueden adecuar a la necesidad del cliente, estos pueden llegar a ser de hasta $50 millones, esto sujeto a términos y condiciones.

El acceso a crédito

Cuando usted está reportado en DataCrédito, automáticamente queda condicionado ante las entidades financieras, puesto que la central de riesgo notifica y registra tanto el comportamiento de los usuarios deudores, como de empresas. La “mala salud crediticia” es monitoreada usuario por usuario a partir de un puntaje que establece la central de riesgos. Cuando el deudor presenta mora o incumplimiento, procede a incurrir en el deterioro de su puntaje crediticio, lo que tiene como consecuencia una evaluación de riesgo negativa ante el acceso a crédito. “Sin embargo, la libranza también implica riesgos. Uno de los principales es el sobreendeudamiento silencioso: al descontarse la cuota antes de recibir el salario, el usuario puede no dimensionar realmente cuánto de su ingreso está comprometiendo. Esto reduce la liquidez mensual y limita la capacidad de respuesta ante imprevistos”, concluyó Muñoz.

Opciones alternativas de financiamiento para reportados en Datacrédito