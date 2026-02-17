Arrancó la remodelación de la pista de atletismo Alfonso Galvis de Medellín que en julio recibirá el Panamericano

Los voceros de la Alcaldía de Medellín confirmaron que desde esta semana se dio inicio a los trabajos de remodelación de la Pista de Atletismo Alfonso Galvis, en la unidad deportiva Atanasio Girardot.
En un comunicado de prensa, informaron que, “la adecuación integral tiene el propósito de garantizar condiciones técnicas y de seguridad para la práctica deportiva”, para la práctica de este deporte y pensando también en lo que será la realización del Panamericano de Atletismo 2026, con el cual se busca seguir posicionando a Medellín como una ciudad de grandes eventos deportivos.
La ciudad acaba de ser sede de la primera parada de la Copa Mundo de natación artística que contó con más de cien nadadores en representación de 21 delegaciones de América y Europa.