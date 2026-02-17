Arrancó la remodelación de la pista de atletismo Alfonso Galvis de Medellín que en julio recibirá el Panamericano

Los voceros de la Alcaldía de Medellín confirmaron que desde esta semana se dio inicio a los trabajos de remodelación de la Pista de Atletismo Alfonso Galvis, en la unidad deportiva Atanasio Girardot. En un comunicado de prensa, informaron que, “la adecuación integral tiene el propósito de garantizar condiciones técnicas y de seguridad para la práctica deportiva”, para la práctica de este deporte y pensando también en lo que será la realización del Panamericano de Atletismo 2026, con el cual se busca seguir posicionando a Medellín como una ciudad de grandes eventos deportivos. La ciudad acaba de ser sede de la primera parada de la Copa Mundo de natación artística que contó con más de cien nadadores en representación de 21 delegaciones de América y Europa.

Según se informó desde la Alcaldía, “la intervención contempla el cambio total de la superficie de competencia, que ya superó su vida útil, luego de 15 años sin una renovación integral desde los Juegos Suramericanos de 2010”. Los atletas y personas que habitualmente usan la pista para entrenar o para hacer ejercicio deben tener en cuenta que, mientras se realizan las obras, el escenario no estará disponible para su uso.

“Por el inicio de las obras de remodelación, la pista estará cerrada. Los usuarios de practica libre, clubes, selecciones y personas en condición de discapacidad que utilizan este espacio pueden realizar sus actividades en lugares alternos como el anillo del estadio, la pista de atletismo de la unidad deportiva de Belén y la pista de trote del Juan Pablo II”, precisó la Alcaldía y el Inder, que manejan este tipo de oferta deportiva. “Los usuarios tendrán otros escenarios a disposición para que puedan seguir trotando y haciendo el deporte, como lo son el Juan Pablo II, la pista en Belén y el anillo interno alrededor del estadio. Así que esto no puede ser una excusa para que no hagamos deporte y recuerden que este escenario deportivo se cierra para mejorar porque Medellín cada vez mejora”, comentó la subdirectora del Fomento, Juliana Vélez.

Esta es la pista de atletismo que será intervenida para quedar con todas las especificaciones que exige la Federación Internacional de Atletismo para competencias. FOTO CORTESÍA ALCALDÍA

¿Qué obras complementarias se harán en el escenario?

Además, se modernizará el campo de lanzamiento de disco, jabalina, martillo y bala, cumpliendo con las medidas reglamentarias. De igual forma, se instalará un sistema de iluminación de alta eficiencia, acorde con los requerimientos para transmisiones internacionales; y se renovarán, completamente, los implementos de todas las disciplinas.