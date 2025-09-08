“Si aumentan los impuestos con la tributaria, Colombia podría enfrentar un éxodo de bancos digitales”: Gabriel Santos

El 2025 marcó un antes y un después para el ecosistema fintech en Colombia. Con más de 410 empresas activas y una facturación que supera los US$3.500 millones, el sector dejó atrás la etapa experimental y entró de lleno en la consolidación, con apuestas en eficiencia, escalabilidad y rentabilidad.
El crédito digital (38,1%) y los pagos digitales (33,3%) se consolidaron como los ejes dominantes, mientras que la inteligencia artificial ya está presente en dos de cada tres compañías, transformando procesos como la detección de fraudes y la atención al cliente.
La interoperabilidad de pagos, las finanzas abiertas y la irrupción de activos digitales están empujando a Colombia a convertirse en un laboratorio regional de innovación. Pero no todo son buenas noticias: la tasa de usura, la baja educación financiera y la tramitomanía siguen siendo barreras de peso.
Desde Colombia Fintech, Gabriel Santos lidera una agenda regulatoria que busca modernizar el sector y garantizar mayor inclusión. En vísperas de la séptima edición del Latam Fintech Market, que se realizará en Barranquilla el 11 y 12 de septiembre, la conversación sobre el futuro del sistema financiero está más abierta que nunca.