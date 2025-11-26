Recaudo tributario subió 11,28% a octubre, pero aún está lejos de la meta del Gobierno

A octubre, el recaudo tributario del país volvió a crecer a doble dígito, pero aun con el buen ritmo, Colombia sigue corriendo detrás de la meta que se trazó el Gobierno para 2025. Según el más reciente balance de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre enero y octubre ingresaron $249,12 billones, lo que representa un aumento del 11,3 % frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, ese resultado apenas representa 81,5 % del objetivo del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que espera cerrar el año con $305,5 billones. Aunque la tendencia es positiva —completó cinco meses seguidos creciendo por encima del 10 %—, el recaudo no avanza al ritmo esperado. Para cumplir lo proyectado, noviembre y diciembre tendrían que aportar cerca de $30 billones por mes, una cifra que, según varios analistas, luce difícil. Le puede interesar: Reforma tributaria subiría al 30% el impuesto a las ganancias ocasionales en Colombia

Aduanas, el motor del crecimiento, pero no suficiente

El repunte del recaudo está fuertemente jalonado por las aduanas, que pasaron de $33 billones a $41,9 billones, un salto del 26,9 % en un año. También crecieron los tributos de ventas (12 %) y la retención en la fuente (5,5 %). En el acumulado del año, la retención en la renta sigue siendo el rubro que más pesa en la caja del Estado: $84,2 billones, equivalentes a 33,8 % de todo lo que ha ingresado en 2025. Le siguen, ventas: $53,9 billones (21,6 %); aduanas: $41,9 billones (16,8 %) y otros gravámenes: $35,9 billones (14,4 %); renta, $33,0 billones (13,3 %). Solo en octubre, la Dian recaudó $19,7 billones, un crecimiento del 15,9 % frente al mismo mes del año pasado. Ese desempeño estuvo impulsado por la retención en la renta ($9,28 billones) y los aranceles de aduanas ($4,48 billones). Lea más: Recaudo de impuestos en 2025 se quedaría corto frente a meta de la Dian, $8,3 billones menos de lo esperado: Carf

Los cálculos dicen que no se cumplirá la meta