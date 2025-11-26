Recaudo tributario subió 11,28% a octubre, pero aún está lejos de la meta del Gobierno

A octubre, el recaudo tributario del país volvió a crecer a doble dígito, pero aun con el buen ritmo, Colombia sigue corriendo detrás de la meta que se trazó el Gobierno para 2025. Según el más reciente balance de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre enero y octubre ingresaron $249,12 billones, lo que representa un aumento del 11,3 % frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, ese resultado apenas representa 81,5 % del objetivo del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que espera cerrar el año con $305,5 billones.
Aunque la tendencia es positiva —completó cinco meses seguidos creciendo por encima del 10 %—, el recaudo no avanza al ritmo esperado. Para cumplir lo proyectado, noviembre y diciembre tendrían que aportar cerca de $30 billones por mes, una cifra que, según varios analistas, luce difícil.
