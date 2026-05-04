Gobierno Petro no logró la meta de recaudo por impuesto al patrimonio en la emergencia

Este lunes 4 de mayo vence el plazo para que las empresas con un patrimonio superior a $10.474 millones cancelen la segunda cuota del impuesto al patrimonio. De esta obligación quedan exentas las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial (como las universidades) y las sociedades en proceso de liquidación. Pese a la decisión de la Corte Constitucional de la semana pasada, el Gobierno Nacional está lejos de alcanzar el recaudo previsto de $8 billones para atender la emergencia económica ocasionada por la ola invernal en ocho departamentos. Ante esto, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, aseguró que, a pesar del pago de la primera cuota, no se ha alcanzado la meta establecida. “Lo que es claro es que calcularon mal el recaudo de la primera cuota, que fue de $2,4 billones; ahora, con la suspensión provisional, tendrán menos”.

La primera cuota del impuesto al patrimonio

En ese sentido, señaló que, frente a los $4 billones que buscaba recaudar el Gobierno, ahora se abre un hueco adicional por la suspensión parcial de la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación. “Esa primera cuota, que debería representar 50% y que se pagó en abril, era de $4,15 billones, pero lograron $2,4 billones, teniendo así un desfase de alrededor de $1,72 billones”, aseguró Junco. Dentro de las actividades que más aportaron a este recaudo, que se pagó la primera semana de abril, estuvieron las financieras, inmobiliarias y de seguros, con $1,1 billones; posteriormente se ubicaron el comercio al por mayor y al por menor, el transporte y almacenamiento, y las actividades de alojamiento y servicios de comida, con un aporte de $368.612 millones; y, en tercer lugar, el sector manufacturero, que contribuyó con cerca de $237.892 millones. Sin embargo, teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio prevista para hoy para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, como universidades, así como para las empresas en liquidación, queda en el centro del debate cuánto aportan realmente estos actores al total del recaudo. En la primera cuota, el sector de administración pública y defensa, educación, salud y asistencia social aportó $20.706 millones; este fue el segundo sector que menos contribuyó, solo por encima del grupo no clasificado, que sumó alrededor de $5.171 millones.

Exclusión de empresas del pago del impuesto al petrimonio