Gobernadora del Chocó alerta ocupación del 340% y goteras en el único hospital de segundo nivel

En un video que publicó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en su cuenta de X (antes Twitter), mostró el estado en que se encuentra el Hospital San Francisco de Asís, el principal centro asistencial de segundo nivel en la región. La mandataria departamental manifestó su profunda preocupación por el estado del centro hospitalario, cuya infraestructura y capacidad de atención atraviesan un momento de vulnerabilidad. En el video que compartió, se puede ver cómo del techo de la institución entra agua a causa de unas goteras. Además, señaló que el hospital se encuentra actualmente bajo la administración de la Superintendencia de Salud, debido a un proceso de intervención. “El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud. Es necesario un plan de choque urgente que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios”, advirtió Córdoba.

También, dijo que si bien existen “limitaciones de la intervención”, se ha decidido “aunar esfuerzos en las obras necesarias para ampliar la capacidad de atención del hospital”.

¿Qué más denunció la gobernadora?

En su mensaje, la falta de espacio y la alta demanda de pacientes han obligado a la institución a tomar medidas de excepción que, según la mandataria, son insuficientes ante la magnitud del problema estructural. “En los últimos días, el hospital ha tenido que declarar la alerta roja hospitalaria por una sobreocupación del 340% con el servicio de urgencias colapsado. El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud”, indicó la gobernadora. Ante la gravedad de los hechos, Córdoba fue enfática en la necesidad de una intervención estatal que vaya más allá del control administrativo. Propuso la implementación de una estrategia de rescate inmediata que permita recuperar la dignidad en la prestación del servicio de salud. “Es necesario un plan de choque urgente que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios. La administración departamental ha extendido la declaratoria de emergencia sanitaria frente al colapso de la red”, reiteró.

La respuesta de la Supersalud

El recién posesionado superintendente de Salud, Daniel Quintero, respondió a los señalamientos de la gobernadora. El funcionario atribuyó parte de los problemas recientes de infraestructura a fallas en el mantenimiento preventivo y dijo que la situación que causaba la entrada de agua en el centro hospitalario ya fue “resuelta”. “Gobernadora, resuelto. Me informa la interventora que la viga canal que queda entre la cubierta y el cielo falso estaba obstruida por las hojas de un árbol. Ya se solucionó. Sin embargo, vamos a revisar qué está pasando y cómo ha avanzado la intervención”, señaló Quintero. No obstante, la crisis del centro hospitalario va más allá de la solución simple de las goteras en el hospital.

La visita del MinSalud hace dos años

En 2024, el entonces ministro Jaramillo visitó el hospital y tomó la decisión de remover al interventor, asegurando que asumiría directamente la tarea de sacarlo adelante. Su anuncio generó expectativas frente a la posibilidad de mejorar las condiciones del centro asistencial, que enfrenta dificultades. También anunció mejoras en “materia de equipos e infraestructura, que ayudarán en la atención de la población en este departamento”. Sin embargo, actualmente, esto no se evidencia con la realidad y las denuncias de la propia gobernadora del departamento.