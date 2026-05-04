Qué son los nitazenos, la peligrosa droga que es hasta diez veces más potente que el fentanilo

En los últimos días, en Europa se han encendido las alarmas luego de que las autoridades detectaran al menos 20 compuestos de nitazenos diferentes en el mercado. En España, por ejemplo, la preocupación creció después de que una investigación detallara cómo fue la primera muerte debido a sobredosis de esa sustancia. Esto ocurrió en el verano de 2024, según un informe de expertos del Hospital Universitario de Navarra, y hasta ahora no se había podido establecer la causa del fallecimiento, ya que en el lugar se encontraron otro tipo de sustancias. Lea: “La adicción es una enfermedad en el mismo sentido que el cáncer”, así es como el consumo de cocaína reconfigura el cerebro En términos simples, los nitazenos son un tipo de droga diferente al fentanilo o la morfina. Funcionan activando una especie de “interruptor” en el cerebro –llamado receptor μ-opioide–, que es el mismo que usan otros opioides para producir sus efectos. Su potencia es excepcionalmente alta y sus efectos en el organismo pueden ser hasta mil veces más fuertes que la morfina, según señala un estudio publicado a finales de 2025 en Molecules. Por ejemplo, el etonitazeno –perteneciente a esta familia de fármacos– es entre 100 y 1 000 veces más fuerte que la morfina y 10 a 20 veces más potente que el fentanilo. Sin embargo, todas estas sustancias provocan efectos peligrosos muy parecidos. En una sobredosis, la persona puede dejar de respirar correctamente (lo que se conoce como depresión respiratoria), una de las principales causas de muerte por estas drogas.

Además, estudios indican que también pueden afectar al corazón, alterando su ritmo y aumentando el riesgo de problemas cardíacos graves. Por otro lado, este tipo de drogas tiene un margen de uso muy estrecho: la diferencia entre una dosis que produce efecto y otra que puede causar un paro respiratorio es mínima. Uno de los problemas para detectar una sobredosis es que no existen pruebas fiables para identificarlas. Además, muchas veces se consumen junto con otras sustancias, lo que dificulta aún más reconocer lo que está ocurriendo. Por ahora, la naloxona sigue siendo el remedio más eficaz para la intoxicación por nitazenos, aunque la potencia de estas sustancias requiere dosis más altas o repetidas de estos antídotos.

Los casos de sobredosis reportados en el estudio realizado en España revelaron que se necesitan altas cantidades de este tratamiento y una hospitalización relativamente larga para tratar una sobredosis ocasionada por los opiáceos.

¿Por qué están en auge los nitazenos?