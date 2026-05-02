Presión delictiva en tercer año de Gobierno Petro llegó a 61,9: el nivel más alto en cinco gobiernos en Colombia

Un análisis del docente e investigador Camilo Solano, basado en cifras del Ministerio de Defensa, concluyó que no solo hay percepción de inseguridad en los colombianos, sino que la presión delictiva en el país alcanzó su nivel más alto en el tercer año del gobierno de Gustavo Petro, con 61,9, con respecto a los últimos cinco gobiernos, lo que contrasta rotundamente con lo dicho por el actual mandatario nacional, quien ha sostenido que no existe una crisis de seguridad.
El investigador y docente Solano construyó un Índice Compuesto de Presión Delictiva, que agrupa diez indicadores centrales (homicidio intencional, lesión personal, secuestro extorsivo, secuestro simple, terrorismo, asesinados Fuerza Pública, heridos Fuerza Pública, extorsión, hurto a personas y hurto de vehículos), y encontró que este pasó de 48,3 en el primer año del actual gobierno a 51,3 en el segundo y a 61,9 en el tercero, el valor más alto de toda la serie.
Puesto que si se compara con los cuatro periodos anteriores, la diferencia es amplia. En el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010) el índice bajó de 32 a 19,9; en el gobierno de Juan Manuel Santos (Santos I, 2010-2014) subió de 38,6 a 46; en Santos II (2014-2018) se movió de 30,5 a 33,6; y en el de Iván Duque descendió de 38,6 a 33,6.