Didier Moreno dio la cara y esto dijo sobre el episodio de Raúl Giraldo en el Atanasio Girardot

Los aficionados del DIM no solo salieron dolidos por la eliminación, sino por la reacción de Raúl Giraldo, máximo accionista del equipo, quien tras el pitazo final apareció en el campo del Atanasio Girardot y protagonizó un momento que encendió aún más el rechazo del hincha.

Tras esa reacción, los aficionados intentaron saltar al campo de juego, al no conseguirlo su protesta pasó al primer piso del escenario deportivo y por ello, el cuerpo técnico y jugadores determinaron no salir a la rueda de prensa, posterior al partido.

Pero los periodistas que cubren los duelos de la Liga Betplay y fue allí cuando apareció Didier Moreno para dar unas declaraciones.

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El volante que regresó al club en 2026 y ha oficiado como capitán en varios encuentros, salió a hablar con los medios, sobre lo sucedido tanto con Giraldo como por la eliminación.