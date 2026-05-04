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Venezuela clausura por 15 días puente internacional con Colombia por fallas estructurales

Inicialmente se pensó en el paso limitado de vehículos pero al final se tomó la decisión del cierre definitivo. Estas fueron las razones para el cierre del puente Francisco de Paula Santander.

  • El puente Francisco de Paula Santander es el segundo más transitado entre Colombia y Venezuela luego del Simón Bolívar. Foto: Colprensa
    El puente Francisco de Paula Santander es el segundo más transitado entre Colombia y Venezuela luego del Simón Bolívar. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 26 minutos
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El Gobierno de Venezuela, encabezado por la administración de Delcy Rodríguez, anunció el cierre absoluto del puente internacional Francisco de Paula Santander durante un periodo de 15 días. La estructura que conecta a la ciudad de Cúcuta con la localidad venezolana de Pedro María Ureña, en Táchira, entró en cese de operaciones a partir del pasado domingo.

Según informaron las autoridades del vecino país, la medida responde a la necesidad urgente de realizar trabajos de rehabilitación y recuperación de la infraestructura.

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De acuerdo con los informes técnicos, el cierre se precipitó tras una inspección realizada el pasado sábado a raíz de las recientes crecidas del río Táchira, las cuales evidenciaron un deterioro significativo en las bases de la estructura.

Además, por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta se detalló que la afectación se concentra principalmente en el sector venezolano, donde se han detectado fallas que comprometen seriamente tanto los cimientos como la parte superior del puente.

La estructura Francisco de Paula Santander es una de las arterias más importantes del eje fronterizo, pues se estima que por ella transitan diariamente unas 15.000 personas y más de 8.000 vehículos. Además, con 57 años de antigüedad, es el segundo paso con mayor movimiento entre Norte de Santander y Táchira, superado únicamente por el puente Simón Bolívar.

Al parecer, el deterioro de la estructura no es un problema nuevo, pero la fuerza del caudal del río golpeando el costado venezolano durante las lluvias recientes agravó la situación de forma crítica.

A través de los canales oficiales, el Ministerio de Transporte de Venezuela instó a la población y a los conductores a “tomar sus previsiones” ante las labores que ejecuta su personal técnico.

Inicialmente, se había intentado mantener el flujo vehicular limitado a un solo carril y prohibir el paso de carga pesada, pero finalmente se optó por el cierre total para garantizar la seguridad de los usuarios. Se recomienda a los ciudadanos utilizar pasos fronterizos alternos mientras se completan las obras de adecuación en este corredor internacional.

Siga leyendo: Frontera entre Colombia y Venezuela, un “fortín” del ELN y disidencias: así operan los grupos armados

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