Un niño muerto y tres personas más heridas por explosión de artefacto en Caucasia

Para la mañana de este lunes, 4 de mayo, fue citado un consejo de seguridad en Caucasia (Bajo Cauca antioqueño) con el fin de discutir las medidas a tomar luego de un episodio en el que murió un niño y quedaron heridas tres personas más, entre ellas otro menor de edad, al activar de manera involuntaria un artefacto explosivo.

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El menor de edad que falleció tenía 12 años y el evento lamentable sucedió en la vereda Garrapata, localizada en el corregimiento Puerto Triana, del municipio antes mencionado.

De acuerdo con Caracol Radio, al parecer el niño que finalmente pereció, estaba este domingo en la zona rural cuando avistó un objeto que le llamó la atención. En ese momento se encontraba con las otras tres personas: otra menor de edad y dos jóvenes de 18 y 20 años.

El desenlace fatal ocurrió porque este manipuló lo que finalmente se comprobó que era un explosivo. Los tres lesionados fueron trasladados al hospital local, desde donde más tarde fue necesaria su remisión a centros asistenciales ubicados en el Valle de Aburrá.

Vale la pena precisar que el Bajo Cauca es una subregión donde se ha vuelto permanente la presencia de grupos armados, pero existe un dominio del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Ello hace que sea constante la alarma por la posible presencia de Minas Antipersonal (MAP) y las Municiones sin Explotar (MUSE). Se recuerda por ejemplo otro incidente en el cual pereció otro menor de edad de 12 años, en octubre de 2018, por la explosión de una granada.

Si bien en un principio el niño alcanzó a ser llevado a un centro asistencial de Montería, finalmente murió como producto de las lesiones que sufrió.

En el acto igualmente resultaron dos personas mayores de edad con heridas graves, pero finalmente estas sobrevivieron tras recibir atención médica.

Esto ocurrió en plena zona urbana de Caucasia, que es considerada como la capital de la subregión.

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El consejo de seguridad de este lunes, 4 de mayo, fue citado para las ocho de la mañana, con presencia de las autoridades militares y policiales de la zona.