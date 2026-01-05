¿Por qué la sobreoferta pesó más que la captura de Maduro en el precio del petróleo?

Y esto se debe a que Venezuela es el país con una de las mayores reservas de crudo en el mundo: posee más de 300.000 millones de barriles, por ende, los analistas analizaron esta reacción en el mercado, más táctica que estructural. No obstante, su producción diaria ronda entre los 900.000 y un millón de barriles, por lo que solo cubre el 1% de la oferta global.

Luego de los bombardeos liderados desde Washington por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los cuales dieron con la captura de Nicolás Maduro, había una gran expectativa por cómo iban a reaccionar los mercados de energía , de suponerse un convulsionamiento en sus precios o una respuesta más táctica. Sin embargo, ante todas estas proyecciones este ha reaccionado de forma moderada y sin mayores sobresaltos.

Por ende, aunque los precios del petróleo se han mantenido equilibrados en el inicio de este 2026, los analistas advierten el desequilibrio en producción que tiene el territorio venezolano en la producción del crudo.

Para hacernos a una idea de su comportamiento en estos primeros días del año, este domingo el valor del barril del WTI se encontraba en US$57, con una caída de apenas -0,56%. Además, el Brent se tasaba en los US$60,54, por lo que su descenso era de -0,35% en las primeras operaciones. Aunque, de acuerdo con Bloomberg, este leve descenso respondió a la captura del mandatario venezolano y la incertidumbre geopolítica que rodea a este, su bajada se debe en parte también a la sobre oferta que hay en este 2026.

Según las proyecciones estimadas de JPMorgan, “se calcula que la oferta mundial de petróleo superará a la demanda a un ritmo tres veces superior, tanto en 2025 como en 2026”.

Por eso, pese al ataque a Venezuela, los mercados energéticos arrancaron la semana sin mayores sobresaltos. El banco estadounidense estima que el desequilibrio entre oferta y demanda derivará en un superávit de 2,8 millones de barriles diarios en 2026 y proyecta que el precio del Brent podría caer por debajo de los US$60 el próximo año, hasta ubicarse en el rango bajo de los US$50 hacia el último trimestre.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país “se hará cargo” de Venezuela y resaltó en varias ocasiones el valor estratégico de su petróleo. Desde Florida, el mandatario afirmó que grandes petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para recuperar una infraestructura “muy deteriorada” y reactivar la generación de ingresos para el país.

La Casa Blanca también confirmó que mantendrá el embargo sobre el crudo venezolano, aunque abriría la puerta a la participación de compañías con licencias especiales, como Chevron (CVX). Trump sostuvo que estas empresas “serán reembolsadas” por las inversiones realizadas en infraestructura.

Aunque se prevé volatilidad en el corto plazo, los analistas coinciden en que el foco del mercado está puesto en el mediano y largo plazo. “Lo verdaderamente importante es lo que ocurra más adelante”, señaló Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.