Debate del centro: vía libre a federalizar la legalización de drogas

Fue un debate para conocer ideas nuevas y hasta llamativas. Un escenario que, más allá del tono pacífico y amable, dejó sobre la mesa propuestas que obligan a abrir discusiones de fondo. En síntesis, tres temas marcaron el pulso del encuentro: la propuesta de federalizar la decisión sobre la legalización de drogas, la continuidad o no de los diálogos con grupos criminales y la devolución de la autonomía minera a Antioquia, entre otros. El primer cara a cara entre Claudia López y Leonardo Huertas, los dos aspirantes de la llamada “consulta de las soluciones”, se realizó bajo la organización de Teleantioquia y EL COLOMBIANO, en la antesala de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, que definirán los candidatos presidenciales de derecha, izquierda y centro.

Federalizar la legalización de drogas

Leonardo Huertas, quien se presentó como “el desconocido”, lanzó una de las propuestas más llamativas de la noche. Federalizar la decisión sobre la legalización de drogas. En otras palabras, permitir que cada región defina su política frente a un fenómeno que no impacta igual a todo el país. La tesis se enmarca en su defensa de una descentralización profunda y de mayor autonomía territorial. “Yo he propuesto que mi gobierno será una transición hacia el federalismo. Ese es el problema de Colombia, que creemos que o sí a las drogas o no al cannabis, que sí a la paz o no a la paz. Colombia tiene que empezar a tomar esas decisiones más territorialmente. No es lo mismo culturalmente, por ejemplo, un habitante del Cauca que uno de Antioquia, o uno de la Orinoquía. Yo lo que propongo es que cada región pueda tomar decisiones con relación a eso, y que sea la autonomía la que defina”, explicó. Puede leer: “El camino que nos están proponiendo Petro y Cepeda es el camino de Cuba y Venezuela”: Paloma Valencia En contraste, Claudia López marcó una línea mucho más prudente frente a la propuesta de federalizar o abrir la puerta a la legalización de drogas. Aunque reconoció que el debate debe darse con seriedad, dejó claro que no comparte una liberalización amplia ni generalizada. “Una pregunta así tan genérica de legalizar las drogas, pues no, digamos, eso me parece inconveniente. Mire, en 23 estados de los Estados Unidos, la producción y consumo de marihuana regulada por el Estado es legal. Aquí nos seguimos matando por incautar marihuana. Eso no tiene sentido, pero además con la hoja de marihuana y con la planta de marihuana se pueden producir muchas cosas. Una cosa es la cocaína, la heroína, el tusi, el fentanilo, eso, pues, ni de riesgos”, dijo. Con esa intervención, López intentó diferenciar la discusión sobre la marihuana regulada de las drogas duras, frente a las cuales fue tajante en rechazar cualquier posibilidad de legalización. Su postura no cerró el debate, pero sí evidenció que, incluso dentro del centro, hay matices profundos sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación de las drogas y en general en otros temas.

Diálogos con grupos criminales

En materia de orden público, las diferencias fueron claras. Claudia López calificó la política de “paz total” como un desastre y dejó claro que no mantendría las actuales mesas de diálogo en las condiciones vigentes. Su apuesta es combinar firmeza militar, fortalecimiento de la justicia y apoyo directo a las víctimas, especialmente campesinos, mujeres y jóvenes. Huertas fue más flexible. Planteó recuperar el control del territorio sin cerrar la puerta al diálogo, incluso sin un cese al fuego previo. Según explicó, pueden mantenerse operaciones militares mientras avanzan conversaciones, en una lógica de presión y negociación simultánea. Conozca: Elecciones 2026: 70% de los jóvenes en Colombia todavía no saben por quién votar a la Presidencia, según encuesta

Autonomía minera para Antioquia