Spam telefónico está disparado en Colombia: ¿qué hay detrás y cómo frenarlo?

Detrás de la llamadera constante, hay un modelo tecnológico de fraude que combina automatización, perfiles de riesgo y control remoto de teléfonos. Aprenda a librarse de este acoso.

Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 1 hora
Si el teléfono suena y usted duda antes de contestar, no es paranoia. Si cuelga y a los pocos minutos vuelve a sonar desde otro número, no es casualidad. Este es el calvario de miles de colombianos que a diario son víctimas de spam y acoso telefónico, práctica que creció hasta niveles inéditos en toda Latinoamérica y que, contrario a lo que muchos creen, no se da de manera aleatoria, sino se trata de un sistema que aprende, clasifica y vuelve a intentar hasta encontrar una víctima viable.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el 88 % de latinoamericanos recibió llamadas no deseadas, según un informe de Who Calls, la aplicación de identificación y bloqueo de spam del laboratorio ruso de ciberseguridad Kaspersky.

De ese total, cerca del 11 % correspondió a intentos de fraude bancario, promociones engañosas y estafas diseñadas para robar información o dinero. El fenómeno no solo es molesto, sino que se convirtió en un riesgo directo para la seguridad financiera y la privacidad.

Spam telefónico está disparado en Colombia: ¿qué hay detrás y cómo frenarlo?

¿Por qué lo llaman tantas veces al celular?

La explicación está en cómo operan hoy estas campañas. De acuerdo con Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, los delincuentes combinan marcación masiva con selección por probabilidad. Según explica a EL COLOMBIANO, no todos los números son iguales, ya que un usuario que contesta, devuelve la llamada o interactúa, queda marcado en esas listas como objetivo potencial y entra en un ciclo de nuevos intentos.

“El tipo de fraude se ajusta al perfil de riesgo que el atacante infiere a partir de la interacción, el canal y la información disponible”, dice el especialista. En la práctica, a unos usuarios les llega la llamada de falso soporte técnico y a otros la amenaza de secuestro falso, según lo que el delincuente considera más efectivo para generar presión.

En la estafa de falso call center, el atacante se presenta como empleado de un banco, una empresa de telecomunicaciones o un servicio técnico. El guion apela a una supuesta urgencia: fraude en la cuenta, virus en el teléfono o movimientos sospechosos.

El objetivo es convencer a la víctima de instalar una app legítima de acceso remoto, como AnyDesk o TeamViewer. Con ese paso, el delincuente deja de pedir datos y pasa a operar directamente desde el dispositivo.

Ese cambio marca una evolución clave del fraude telefónico. Antes, la estafa dependía de que la persona dictara claves, números de tarjeta o códigos enviados por SMS.

Con el acceso remoto, el criminal controla el teléfono, entra a aplicaciones bancarias, realiza transferencias y roba información sin levantar sospechas. El uso de perfiles verificados en WhatsApp e imágenes institucionales refuerza la credibilidad del engaño.

Otro ejemplo recurrente es la estafa de secuestro falso que, aunque antigua, también se actualizó. Hoy los delincuentes realizan llamadas simultáneas a varios miembros de la familia y utilizan aplicaciones que simulan sonidos reales, como ruidos de autos o ambientes hospitalarios. Además, emplean datos personales filtrados para parecer creíbles y aumentar la carga emocional, reduciendo la capacidad de verificación racional de la víctima.

Ubiedo señala que los patrones detectados en investigaciones, como guiones repetidos, suplantación de marcas, llamadas y mensajes coordinados, encajan con dinámicas de auténticas estructuras de “call centers criminales”, apoyados en automatización y reutilización sistemática de libretos. El objetivo es escalar, pasando de unas cuantas llamadas al día a contactar a miles de personas y concentrarse solo en quienes reaccionan.

Según análisis de Kaspersky, diciembre y enero coinciden con mayor movimiento financiero, compras, pagos y decisiones rápidas. Los guiones que prometen premios o alertan de fraudes bancarios funcionan mejor en ese entorno, porque explotan la urgencia y la emoción. “Atacan el factor humano de la urgencia, sumándole presión y emoción”, explica Ubiedo.

Lea también: ¿Cómo protegerse del mercado del cibercrimen? Alerta por deepfakes y llamadas falsas que se comercializan en Colombia

¿Cómo frenar el acoso?

Frente a este escenario, las medidas tradicionales muestran límites. Bloquear números o reportarlos corta un intento puntual, pero no desmantela la operación. Estas redes cambian constantemente de líneas, alternan llamadas, WhatsApp y SMS, y reaparecen con nuevas identidades. El resultado es una sensación de persecución permanente.

Desde la perspectiva técnica, la prevención pasa por reducir la interacción y filtrar antes del contacto. Las soluciones de seguridad que identifican patrones sospechosos en tiempo real buscan frenar el primer eslabón de la cadena: la respuesta del usuario.

Evitar contestar, no instalar aplicaciones por indicación telefónica y no compartir códigos sigue siendo clave, pero el volumen del spam explica por qué el problema sigue creciendo incluso con leyes de protección de datos vigentes.

