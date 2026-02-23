Spam telefónico está disparado en Colombia: ¿qué hay detrás y cómo frenarlo?

Si el teléfono suena y usted duda antes de contestar, no es paranoia. Si cuelga y a los pocos minutos vuelve a sonar desde otro número, no es casualidad. Este es el calvario de miles de colombianos que a diario son víctimas de spam y acoso telefónico, práctica que creció hasta niveles inéditos en toda Latinoamérica y que, contrario a lo que muchos creen, no se da de manera aleatoria, sino se trata de un sistema que aprende, clasifica y vuelve a intentar hasta encontrar una víctima viable.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el 88 % de latinoamericanos recibió llamadas no deseadas, según un informe de Who Calls, la aplicación de identificación y bloqueo de spam del laboratorio ruso de ciberseguridad Kaspersky.