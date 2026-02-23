EN VIVO | “Yo no soy defensor de las EPS”, sostiene Huerta; Claudia dice que destrabará el pago a las clínicas

En este debate, los candidatos a la Presidencia Claudia López y Leonardo Huerta de la Consulta de las Soluciones debaten en una transmisión de EL COLOMBIANO y Teleantioquia.

El debate comenzó con la presentación de los candidatos y el primer tema fue acerca de la vivienda. La exalcaldesa Claudia López criticó el estigma que tiene el actual gobierno con el sector privado.

La exalcaldesa quiere revivir el programa Mi Casa Ya donde uno de los valores a cubrir por parte de los subsidios sea el arrendamiento. López se comprometió a financiar arrendamiento, mejora y compra de vivienda. 660.000 subsidios es la cifra de la precandidata.

Por su parte, Leonardo Huerta dijo que hay que enfocar en diferentes mejoramientos para que los espacios de las viviendas de los colombianos sean dignos.

En cuanto al tema presupuestal, Huertas mencionó que “Colombia no aguanta un impuesto más” y no se debe reducir la inversión.

Por otro lado, la exalcaldesa subrayó que “A Antioquia por peleas políticas le pararon el Túnel del Toyo”, agregando que cómo se está manejando la economía es un desastre. Para la exalcaldesa, se debe reducir la deuda y propone una regla fiscal acorde a la inversión y al crecimiento de la economía.

En cuanto a seguridad, Claudia López dice que “la paz total ha sido un desastre”, mientras que Leonardo Huerta habla de “dejar la puerta abierta al diálogo” en medio de combates.

En la segunda ronda, el precandidato Huerta sostuvo que no es defensor de las EPS, pero que no son las únicas culpables, mientras que la exalcaldesa recordó su experiencia como mandataria de Bogotá. “Yo no soy defensor de las EPS”, detalló López.

Sobre la legalización de las sustancias psicoactivas, Huerta hizo énfasis en que no todas, como heroína o fentanilo, las que no legalizaría. Mientras tanto, Claudia López no habló de legalizar, pero sí de “descriminalizar” la hoja de coca y la planta de cannabis.