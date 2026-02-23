Semana de lluvias en Colombia: frente frío, La Niña y polvo del Sahara en vigilancia

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó este fin de semana de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano que podría traer más aguaceros, mayor intensidad de los vientos y afectar la altura del oleaje justo esta semana.
Un frente frío se forma cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire más cálido y esto genera cambios drásticos en el clima, repentinos de la temperatura y también fuertes lluvias, a veces con granizo, truenos y relámpagos.
Ghisliane Echeverry Prieto, la directora IDEAM, explicó que esta alerta puede generar incidencia, especialmente en la región Caribe, Pacífica, Andina e Insular: “Se prevé un aumento de precipitaciones con especial atención, debido a esta incidencia, en el golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, centro y sur de La Guajira, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó”.
Echeverry añadió que esperan que las precipitaciones no sean tan altas como las que ocurrieron en el frente frío del 1 de febrero.