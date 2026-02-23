Semana de lluvias en Colombia: frente frío, La Niña y polvo del Sahara en vigilancia

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó este fin de semana de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano que podría traer más aguaceros, mayor intensidad de los vientos y afectar la altura del oleaje justo esta semana. Un frente frío se forma cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire más cálido y esto genera cambios drásticos en el clima, repentinos de la temperatura y también fuertes lluvias, a veces con granizo, truenos y relámpagos. Puede leer: Nuevo frente frío en Colombia: se intensificarán las lluvias, el viento y habrá mar de leva, advierte la UNGRD Ghisliane Echeverry Prieto, la directora IDEAM, explicó que esta alerta puede generar incidencia, especialmente en la región Caribe, Pacífica, Andina e Insular: “Se prevé un aumento de precipitaciones con especial atención, debido a esta incidencia, en el golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, centro y sur de La Guajira, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó”. Echeverry añadió que esperan que las precipitaciones no sean tan altas como las que ocurrieron en el frente frío del 1 de febrero.

En un comunicado emitido en conjunto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD), la Dirección Nacional Marítima y el Ideam, aseguraron que estas condiciones podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente. Carlos Carrillo, director del UNGRD, manifestó que este frente frío tendrá una incidencia mayor desde este martes 24 y hasta el próximo jueves 26 de febrero e invitó a los organismos territoriales a fortalecer sus planes de contingencia y monitoreo permanente. “El llamado a la ciudadanía es a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales”.

¿Se sentirá este frente frío en Medellín?

EL COLOMBIANO consultó con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, Siata, sobre la afectación de este frente frío en la ciudad y aunque en Medellín va a llover, aclaran que no será por cuenta de este frente frío sino por la cantidad de humedad que llegará desde el Océano Pacífico y el Evento de la Niña que aún se vive en la región. Daniel Ruiz Carrascal, Coordinador General del Siata, confirmó que recibieron la alerta del frente frío, “y este se viene desplazando por todo el mar Caribe. Temprano, ayer en la mañana, se encontraba conectando la península de Yucatán en México, con la isla de Cuba y se extiende hasta el Norte al frente de la costa este americana. Este frente frío se viene desplazando hacia el Sur entre ayer y hoy. Esperamos que para las 2:00 p.m. de hoy esté más al sur, llegando al Norte de Panamá”. Puede leer: Las razones detrás de la racha de lluvias continuas que se vive en el país y en el mundo Reafirmó Ruiz que esto puede tener afectaciones en la costa Caribe colombiana, básicamente por el incremento en la velocidad del viento, que incidirá en los municipios que se encuentran distribuidos a lo largo de la costa. “Para el territorio metropolitano esto no tiene afectación. Este frente frío puede de manera indirecta, por cambios en los patrones de circulación, tener algunas afectaciones, pero no esperamos que sea la causa de los eventos de precipitación que esperamos ocurran en próximos días aquí”. El modelo de dinámica atmosférica que aquí se mide genera pronósticos del estado de tiempo para los próximos cinco días “y según este modelo, tenemos altas probabilidades de lluvia para hoy en la mañana, en la tarde y en la noche y para el miércoles en la madrugada, tarde y noche. Serán tres días consecutivos en las que tenemos probabilidades de lluvia que no responden al frente frío sino a otras condiciones que favorecen la convergencia de humedad en el territorio”.

Ruiz se refiere a la gran cantidad de humedad disponible en el océano Pacífico, y en este momento nuestros patrones de circulación van fundamentalmente del suroccidente hacía el nororiente del territorio metropolitano. “Es decir, aquí no nos están afectando la circulación que viene del Caribe sino de la convergencia de humedad del Pacífico y los importantes contenidos de humedad en la Amazonía y la Orinoquía”. De todas maneras la alerta por el frente frío se monitorea constantemente, “la información de estos frentes fríos se actualiza cada 3 horas aproximadamente y nosotros lo estamos mirando para saber qué afectaciones puede tener en circulación”. Esperan también que ese frente frío empiece a debilitarse a partir del miércoles 25 de febrero, a eso de las 2:00 de la tarde, aproximadamente.

¿También los vientos del Sahara?

Esa nube de polvo del Sahara viene viajando por el mundo. Aquí una imagen del 16 de febrero en Dakar, Senegal. FOTO Getty

A esto le sumamos que también esta semana podrá llegar al país el ya conocido polvo del Sahara: “El polvo sahariano es una masa de diminutas partículas minerales que se originan en el desierto del Sahara y son transportadas por los vientos a través de grandes distancias alcanzando zonas como el océano Atlántico, América, el Caribe y otras regiones del mundo”, ha explicado el Ideam en ocasiones anteriores. Desde el Siata también le están haciendo seguimiento a este material particulado que puede contribuir al deterioro de la calidad del aire en nuestra región, “pero aclaramos que en este momento no nos está afectando y esperamos que no lo haga en próximos días. De todas maneras desde ayer comenzó un periodo de gestión de sucesos de calidad del aire que durará tres semanas consecutivas”, dijo Ruiz.

La fase fría del fenómeno del Niño oscilación del sur (ENOS)