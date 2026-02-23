Jazmín Álvarez, Mateo Moreno y Juan Garcés, los paisas que van a Sao Paulo al Campeonato Mundial de skate

Los skaters de Antioquia continúan su preparación con miras a los Juegos Nacionales de 2027. Entre el grupo de cerca de 16 deportistas sobresalen tres que hacen parte de la Selección Colombia y que, este fin de semana, viajarán a Brasil para participar en el Campeonato Mundial de Park y Street de Sao Paulo. Jazmín Álvarez, Mateo Moreno y Juan Esteban Garcés son los antioqueños que representarán al país en la competencia, en la que Colombia contará además con cuatro bogotanos y tres skaters de Cundinamarca. Álvarez, quien clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 pero no pudo competir por una lesión, espera sumar sus primeros puntos con miras a Los Ángeles 2028. Actualmente, la deportista paisa ocupa la casilla 27 del ranking mundial y necesita empezar a puntuar para escalar hasta la casilla 20, posición que le aseguraría su cupo a la cita en Estados Unidos.

Precisamente, tras un 2024 complejo en el que enfrentó cirugías y una larga recuperación, Álvarez regresó a las competencias a finales de 2025. Superando miedos y recuperando la seguridad sobre la tabla, volvió a coronarse campeona nacional, lo que le permite estar de nuevo con la Selección Colombia en los eventos del calendario olímpico. “Jazmín competirá en la modalidad de street, en la que ya clasificó a Olímpicos, y esperamos que pueda empezar a sumar puntos que le permitan estar en Los Ángeles 2028”, comentó Sebastián Montoya, entrenador de la selección Antioquia de skate. Junto a ella, en la modalidad de street, estarán los atletas Jhan Carlos González, Luna Isabela Garzón, Santiago Ardila, Juan Carlos Polanía y el también antioqueño Juan Esteban Garcés.

Juan Esteban Garcés es uno de los nuevos talentos del skate antioqueño. En Sao Paulo espera tener una buena figuración en el Campeonato Mundial de este deporte. FOTO CAMILO SUÁREZ

Juventud y talento en la pista

Garcés, con tan solo 15 años de edad, es considerado la nueva joya del skate nacional. Según confirmó Montoya, las expectativas en Sao Paulo están puestas en que sume los puntos necesarios para clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán en Dakar, del 31 de octubre al 13 de noviembre. Sobre Juan Esteban, el entrenador mencionó que “es un chico persistente e insistente que solo piensa en el skate. Cuenta con mucho talento y es muy disciplinado en los entrenamientos, lo que le ha permitido subir su nivel. Aunque es muy joven, tiene la capacidad para este tipo de competencias internacionales donde esperamos que demuestre todo su potencial”. El tercer paisa en la nómina tricolor es Mateo Moreno, de 21 años, actual campeón nacional en la modalidad de park. Esta disciplina también es olímpica, pero infortunadamente la región no cuenta con un escenario con las condiciones técnicas ideales para que Mateo siga mejorando su nivel. A pesar de esto, el deportista —dedicado totalmente a su práctica— sueña con alcanzar la clasificación a Los Ángeles 2028.

Actualmente, Moreno está a la espera de la confirmación de los recursos para viajar a la competencia, pues se siente preparado para buscar los primeros lugares en Brasil. “Para nosotros es importante que Mateo esté en el torneo porque es la oportunidad de competir en un escenario de excelente calidad contra rivales fuertes que lo van a retar”, resaltó Montoya. Por su parte, Alberto Ayala, presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, sostuvo que el Mundial de Sao Paulo es vital para este inicio de año: “La temporada tendrá tres certámenes adicionales en Italia, Paraguay y Japón; todos estos eventos forman parte del proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”. Con el inicio de este ciclo en Sao Paulo, el skate colombiano busca resultados inmediatos y consolidar un proceso generacional que mezcla la experiencia de figuras como Jazmín Álvarez con el talento de Juan Esteban Garcés.

Mateo Moreno es otro de los antioqueños que viajará a Brasil para buscar una buena figuración en el Campeonato Mundial de skate. FOTO CAMILO SUÁREZ

El equipo nacional y la competencia