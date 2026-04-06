Elecciones y mercados: así reaccionan el dólar, riesgo país y las acciones según gane la derecha o la izquierda en Colombia

Los mercados financieros no esperan a que se definan las elecciones para reaccionar. De acuerdo con analistas económicos de la firma Casa de Bolsa, los activos tienden a incorporar con anticipación el escenario que consideran más probable y, tras conocerse el resultado, refuerzan esa tendencia. El estudio analizó el comportamiento de distintos activos en un periodo que va desde 30 días antes de la primera vuelta hasta 30 días después de la segunda vuelta presidencial. Como punto de referencia, se estableció el día previo a la primera vuelta como “tiempo cero”, con los activos normalizados a un índice base de 100, mientras que la deuda pública a 10 años en moneda local se midió en variaciones de puntos básicos.

El análisis tomó como caso de estudio las elecciones presidenciales en Chile, comparando dos momentos recientes: los comicios de mayo y junio de 2022, en los que ganó un candidato de izquierda, y los de noviembre y diciembre de 2025, donde resultó electo un candidato de derecha. A partir de estos episodios, los analistas identificaron patrones claros en la reacción de variables clave como el dólar, la deuda pública, el riesgo país y el mercado accionario.

Triunfo de la izquierda: presión sobre el dólar y los activos

En escenarios donde la izquierda obtiene la victoria, los mercados tienden a mostrar un deterioro inicial en las principales variables financieras. Según Casa de Bolsa, el dólar llegó a apreciarse hasta un 23%, lo que equivale a un incremento cercano a $850, aunque posteriormente moderó su avance hasta el 14%. En paralelo, la deuda pública a 10 años en moneda local registró una desvalorización de hasta 215 puntos básicos, cerrando finalmente con un ajuste más acotado de 23 puntos básicos.

El riesgo país también reflejó un aumento significativo, alcanzando un alza de hasta 77%, antes de corregirse a un incremento cercano al 40%. Por su parte, el mercado accionario evidenció una caída del 21%. Este comportamiento, explican los analistas, está asociado a una percepción de mayor riesgo por parte de los inversionistas, lo que impacta negativamente los activos locales y fortalece la demanda por divisas. En contraste, cuando el resultado electoral favorece a candidatos de derecha, los mercados muestran una reacción opuesta, con señales de mayor confianza.

En este escenario, el dólar se depreció un 11% (alrededor de $450), mientras que la deuda pública a 10 años en moneda local se mantuvo relativamente estable. El riesgo país se redujo en un 24%, reflejando una mejora en la percepción de los inversionistas. El mercado accionario, por su parte, registró un fuerte repunte del 31%, evidenciando una rápida recomposición en el apetito por activos locales.

Tendencias claras para inversionistas y analistas

El principal hallazgo del estudio es que los mercados no solo anticipan los resultados electorales, sino que también amplifican las tendencias una vez estos se confirman. En términos generales, los triunfos de la izquierda han estado asociados con depreciación cambiaria, aumento del riesgo país y caídas en los precios de los activos, mientras que los resultados alineados con la derecha generan el efecto contrario.