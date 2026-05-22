Encapuchados vandalizaron sede del partido MIRA y Galán acusa a Petro de incentivar ataques

La sede del partido Partido MIRA en Bogotá también fue blanco de actos vandálicos durante las manifestaciones registradas este jueves en la capital, en medio de los ataques contra la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el sector de Chapinero.
Los hechos ocurrieron durante una movilización que avanzaba por la carrera Séptima y que derivó en disturbios. Según reportes de la campaña de Valencia, un grupo de encapuchados atacó la sede política con piedras, palos, pintura y grafitis, causando daños en ventanales y elementos publicitarios. De manera simultánea, la sede del partido MIRA fue pintada con mensajes ofensivos y sufrió daños menores.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los hechos y aseguró que “los actos de vandalismo hoy en Bogotá no son manifestación social, son violencia”. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, el mandatario distrital señaló directamente al presidente Gustavo Petro de incentivar este tipo de ataques.