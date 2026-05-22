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Medellín lanza campaña contra el mal parqueo: este año van 19.600 ‘partes’

La Alcaldía de Medellín busca impulsar en los conductores mayor responsabilidad para descongestionar las vías.

  • Mal parqueo en el Parque principal del barrio Belén, en la carrera 76 con calle 30A - 31. FOTO: Edwin Bustamante
    Mal parqueo en el Parque principal del barrio Belén, en la carrera 76 con calle 30A - 31. FOTO: Edwin Bustamante
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con el propósito de combatir el mal parqueo, la Alcaldía de Medellín lanzó una campaña pedagógica para sensibilizar a los conductores sobre la importancia de respetar el espacio en las vías.

Esta práctica se ha convertido en una de las principales problemáticas de movilidad en la ciudad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad, el año pasado las autoridades impusieron al menos 61.404 comparendos, producto de 9.735 operativos de control contra ese flagelo.

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Como resultado de esas redadas, en ese mismo periodo fueron inmovilizados 16.860 vehículos.

Este año, esos controles se han mantenido. Con corte al pasado 9 de mayo, las autoridades sorprendieron a 19.627 infractores, producto de 3.684 operativos de control. En este lapso, al menos 5.112 vehículos han sido inmovilizados por infringir las normas.

Las razones del auge de esta problemática son múltiples. Una de las más importantes se asocia al incremento sostenido del parque automotor, que en los últimos 25 años pasó de 321.000 a más de 2.600.000, un aumento total del 704%. Solo las motocicletas se han incrementado en 1.272%, pasando de 106.000 a 1.400.000 en números redondos.

A raíz de esta gran cantidad de vehículos que circulan por todas partes, la ciudad se ha venido quedando corta en habilitar espacios para el parqueo y regularizar esta actividad.

En cálculos generales se estima que para un parque automotor del tamaño de Medellín se necesitaría habilitar un área de 600.000 metros cuadrados, algo así como dos veces el tamaño de Parques del Río en el Norte.

El colapso de las vías por esta situación es especialmente sensible en zonas como el Centro de Medellín y las comunas de El Poblado (14) y Laureles-Estadio (11), precisamente aquellas en las que se concentra la mayor parte del parque automotor.

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No obstante, el problema también está latente en múltiples rincones de la ciudad, incluidos muchos barrios de la periferia, en los que el mal parqueo se suma a la estrechez de las vías e incluso ha dificultado a los organismos de socorro acceder prontamente para atender emergencias.

Además de los grandes operativos de control, que hacen parte de una estrategia recientemente emprendida por el Distrito para hacer cumplir la ley en todo el territorio, también se han ensayado otras acciones como reformas en las Zonas de Estacionamiento Regulado y la formulación de un Plan Maestro Distrital de Parqueaderos, con el que se busca incentivar la construcción de parqueaderos subterráneos y en altura de la mano con el sector privado.

No obstante, uno de los frentes latentes que demandan intervención continúa siendo la cultura ciudadana, ya que son los mismos conductores los que pueden contribuir por cuenta propia a atender el problema.

Con ese enfoque, la Secretaría de Movilidad de Medellín lanzó el programa Te Queremos Vivo, que además de impulsar el respeto a las normas de tránsito para reducir la accidentalidad, ahora presentó una serie de actividades y piezas pedagógicas enfocadas en el parqueo.

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Para impulsar los mensajes, el Distrito creó a un personaje bautizado como Nestorbo, que encarna a aquellos conductores que actúan de forma incorrecta en las vías y perjudican al resto de la ciudadanía, muchas veces conociendo de antemano el impacto de su comportamiento.

En las piezas pedagógicas que se están impulsando, la campaña hace hincapié en que excusas como la de “es solo un momentico y ya”, “tengo prisa” o “que pasen por cualquier huequito” hacen parte precisamente del problema.

“Esta conducta no es menor, afecta la movilidad, la circulación de peatones, la accesibilidad y, en muchos casos, la atención oportuna de emergencias en estaciones de bomberos, de policía y áreas hospitalarias, lo que podría afectar la reacción oportuna para salvar vidas. Nestorbo representa excusas como ´’son dos minuticos’ o ‘no pasa nada’; pero sí pasa: cada decisión individual tiene consecuencias colectivas. La invitación es a respetar las normas y a cuidar el espacio público”, dijo el secretario de Movilidad, Pablo Riuz, durante la presentación de la campaña.

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