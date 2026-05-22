Medellín lanza campaña contra el mal parqueo: este año van 19.600 ‘partes’

Con el propósito de combatir el mal parqueo, la Alcaldía de Medellín lanzó una campaña pedagógica para sensibilizar a los conductores sobre la importancia de respetar el espacio en las vías.
Esta práctica se ha convertido en una de las principales problemáticas de movilidad en la ciudad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad, el año pasado las autoridades impusieron al menos 61.404 comparendos, producto de 9.735 operativos de control contra ese flagelo.
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Como resultado de esas redadas, en ese mismo periodo fueron inmovilizados 16.860 vehículos.
Este año, esos controles se han mantenido. Con corte al pasado 9 de mayo, las autoridades sorprendieron a 19.627 infractores, producto de 3.684 operativos de control. En este lapso, al menos 5.112 vehículos han sido inmovilizados por infringir las normas.
Las razones del auge de esta problemática son múltiples. Una de las más importantes se asocia al incremento sostenido del parque automotor, que en los últimos 25 años pasó de 321.000 a más de 2.600.000, un aumento total del 704%. Solo las motocicletas se han incrementado en 1.272%, pasando de 106.000 a 1.400.000 en números redondos.